Sensación agridulce en el segundo día de la Selectividad en Córdoba: "Han ido a matar"

Segunda jornada para la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), anteriormente conocida como PEvAU y antigua Selectividad, en Córdoba. Comienza así la fase de admisión, que es voluntaria para subir nota y hoy se suma una cuarta materia (ayer se presentaron a tres) según la modalidad cursada de entre Análisis Musical, Artes Escénicas, Ciencias Generales, Dibujo Artístico, Latín, Matemáticas o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales.

Las sensaciones en este segundo día no han sido tan positivas para muchos de los alumnos de Córdoba. El examen de Matemáticas Aplicacadas a Ciencias Sociales genera incertidumbre y muchos han salido de la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad de Córdoba (UCO) con la idea de que ha sido una prueba con mucha dificultad y que "han ido a pillar".

Melany Martínez y Santiago Martín, ambos del instituto Séneca, han presentado el examen de Matemática aplicada a Ciencias Sociales y "he empezado a leer las preguntas y me he quedado pillada, he hecho el de probabilidad, que era lo más fácil, y el resto me lo he inventado y he hecho lo que he podido", admite Melany, que quiere estudiar Ciencias Políticas. Su compañero coincide con ella, "hay algunas cosas que sí, pero otras que no había visto en mi vida", asegura sobre los ejercicios quien se ve en un futuro haciendo las oposiciones para policía.

Una profesora reparte los exámenes de Selectividad este martes, en Córdoba. / Manuel Murillo

Julia Aguilar y Amalia Valverde, de la Trinidad, se han presentado a la misma prueba y tienen sensaciones similares. Aunque Julia ha hecho Bachillerato Tecnológico y "venía confiada, pero me ha costado bastante, había ejercicios que los veía y no había por dónde cogerlos". Amalia, que es de Sociales, asegura que aunque ha estudiado e incluso ha asistido a academias "ha sido complicadísimo, hoy no ha sido el día". Ambas han intentado "rellenar lo máximo posible" en la prueba "para intentar rascar puntos". Julia va a opositar a la Guardia Civil, pero quiere tener la Selectividad hecha, y Amalia quiere entrar en Psicología, aunque admite que sus esperanzas se han rebajado tras este examen.

Almudena Ruiz, del Sagrado Corazón, se ha presentado a Matemáticas de Letras y "me ha ido fatal, es lo que más he estudiado y lo que peor me ha salido, no he visto ejercicios más raros en mi vida, no había ni una fórmula normal", asegura con resignación y espera que "con el suspenso me dé" para entrar en Derecho y ADE. Raquel Calero, del mismo instituto dice que "han ido a pillar a tope y se ha notado una barbaridad, eran ejercicios que ninguno era tipo, todos tenían peculiaridades", afirma. Espera poder entrar en Medicina, aunque tras esta prueba también lo duda.

Su compañera Lucía Reyes dice que "ha sido una masacre totalmente, han ido a pillar y a matar, ningún bloque era fácil aunque a mí se me da bien las matemáticas". Rafael Eligio agrega que salió a la media hora "de lo complicado que lo han puesto, ha sido un despropósito absoluto, se han pasado y mucha gente que quiere estudiar la carrera de sus sueños no va a poder por culpa de esto, estamos muy decepcionados".

No a todos les ha salido mal. Marina Sánchez de Puerta expresa que aunque al ver los ejercicios "me ha entrado un poco los nervios porque han metido probabilidad y estadística y eso lo hemos dado poco" cree que "muy bien, lo he hecho entero y espero tener notable o sobresaliente". Marina quiere estudiar Ingeniería Industrial o de la Salud y cree que lo va a conseguir porque "llevo dos semanas estudiando las específicas del Bachillerato Tecnológico y Matemáticas me daba miedo y he estudiado un montón y eso me ha recompensado", afirma.