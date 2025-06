Hacemos Córdoba exige al Ayuntamiento aclarar si se puede poner la climatización en los colegios

El portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, ha criticado este miércoles "la falta de planificacion, gestión y comunicación" del Ayuntamiento de Córdoba con 15 centros educativos que cuentan con climatización adiabatica en Córdoba y que han tenido dudas sobre la seguridad de estos sistemas de refrigeración por el riesgo de contagio de legionela. El edil de la confluencia de izquierdas ha hecho referencia a la circular informativa remitida el pasado 20 de mayo por parte de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) a los centros educativos andaluces alertándolos de ese riesgo de contagio y de la necesidad de revisar los equipos de climatización antes de ponerlos en marcha.

En el caso de Córdoba, ese mantenimiento corresponde al Ayuntamiento de Córdoba, a través de la Delegación de Infraestructuras, que tiene un contrato para la revisión periódico de dichos aparatos. "La sorpresa primera es que el Ayuntamiento no ha comunicado ninguna información a los colegios de que esos equipos están correctos", ha sostenido Juan Hidalgo, desmintiendo al edil Ruiz Madruga, para añadir que a quien el Consistorio sí ha enviado una carta es a la Junta de Andalucía en la que, aunque dice que efectivamente hay una empresa que se encarga del mantenimiento de la climatización de los colegios, invita a la administración andaluza a decir cuáles son los equipos que necesitan mantenimiento propio, dejando abierta la puerta "a las dudas".

Susto o muerte

En esa situación, ha asegurado el concejal de Hacemos, los directores de algunos colegios públicos de Córdoba no saben si poner o no el aire acondicionado porque no saben si los equipos de sus centros han pasado o no la conveniente revisión. En esa situación, ha dicho Hidalgo, estarían los responsables del colegio Los Califas, porque han tenido que elegir "entre susto o muerte: o que se frían de calor los niños o arriesgarnos a tener legionela", ha dicho el edil. "Esto es un total despropósito a las puertas de que vuelvan a subir las temperaturas", ha reflexionado para criticar que la situación ha dejado a los equipos directivos "sin ningún tipo de seguridad jurídica" y con la duda de si poner o no el aire.

En este sentido, desde Hacemos han pedido la reunión urgente de la comisión mixta de Educación "para poner claridad en esas lagunas competenciales" y para que "aclaren si los centros pueden o no pueden encender las máquinas".