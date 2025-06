CCOO asegura que trabajar en los comercios de la Shopping Night en Córdoba es "voluntario" y cuenta como "horas extra"

El sindicato de servicios de CCOO de Córdoba recuerda a las trabajadoras y trabajadores del sector de comercio que trabajar en la Shopping Night es "voluntario" y que todas las horas que se trabajen fuera del horario comercial habitual "son consideradas horas extraordinarias y deben ser abonadas como tal o ser compensadas en descansos", explica este sindicato en una nota de prensa.

La responsable de Comercio de CCOO de Córdoba, María José Merino, afirma que “este tipo de iniciativas son buenas para que el público conozca el comercio tradicional y las tiendas y empresas locales y por eso desde el sindicato entendemos que la presencia de grandes marcas nacionales e internacionales desvirtúan la idea original”.

Merino remarca que “sin trabajadores y trabajadoras no hay empresas y para dar un servicio de calidad se necesitan profesionales con derechos y buenos salarios”. Por ello, anima a las personas trabajadoras del sector a denunciar "cualquier práctica abusiva" que detecten o sufran. “No sería la primera vez que tenemos conocimiento de abusos por parte de algunas empresas, que se niegan a abonar las horas extra o a compensarlas”, advierte Merino

Denuncia de prácticas "abusivas"

Merino recuerda que las personas que trabajen el próximo viernes y vayan a trabajar el sábado, tienen derecho a un descanso de 12 horas entre turnos. “La Shopping Night se celebra de 21.00 a 01.00 horas, lo que significa que quien termine a las 01.00 horas no puede volver a trabajar hasta las 13.00 horas del sábado”, explica la responsable sindical. Además, en el caso de trabajar más allá de las 22.00 horas, hay que percibir el plus de nocturnidad.

CCOO advierte que vigilará el cumplimiento del convenio colectivo de comercio y que denunciará cualquier incumplimiento del que tenga conocimiento. “Queremos un sector comercial en el que las personas sean lo primero, un sector en el que las trabajadoras y trabajadores tengan derechos y no solo obligaciones y en donde la conciliación no sea una quimera inalcanzable”, apostilló María José Merino quien insiste en el que "CCOO apuesta por un consumo responsable, sostenible, en el que clientes y empresas logren un equilibrio que no perjudique a las personas que trabajan en el sector”, finaliza la nota.