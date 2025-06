Incertidumbre y nervios en un primer examen "fácil" en la Selectividad de Córdoba

Nervios, incertidumbre e ilusión. Una mezcla de emociones se ha apoderado hoy de miles de estudiantes de Bachillerato en la primera jornada de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) -antigua PEvAU y conocida popularmente como Selectividad-, ese filtro que les permitirá dar un primer paso al futuro que les espera, a la trayectoria profesional que desean transitar. Por todo ello, en estos tres días de exámenes se define todo por lo que se han estado preparando el último curso miles de alumnos en Córdoba.

El primer examen, Lengua y Literatura Castellana, había sido superado por los primeros alumnos ya sobre las 09.30 en la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad de Córdoba (UCO). Cientos de ellos empezaron a llegar antes de las 08.00 horas a las distintas sedes en las que estaban citados, 22 en toda Córdoba y provincia, con unos nervios que se dejaban ver en sus rostros, pero también muchas ganas de, por fin, entrar y cerrar este ciclo. Con el primer examen pasado, toca relajarse y esperar al siguiente.

La Selectividad en Córdoba, en imágenes / A.J.González

Un primer examen "fácil"

El primer alumno en salir por la puerta de la Facultad de Medicina ha sido Rafael Ceballos, que considera que el primer examen "es el que peor me ha salido", aunque asegura que "he tenido la suerte de que ha caído un texto periodístico y de ahí he sacado lo que he podido, he tirado de recursos". El texto periodístico que ha salido es Tener trabajo y ser pobre, editorial de El País del 21 de octubre del año pasado, sobre precariedad laboral. Para él, prepararse "no ha sido muy duro, he salido a la Feria y he ido a la piscina, he estado tranquilo porque no necesito mucha nota", afirma. Su compañero Alejandro González, del IES Villarrubia, ha salido tras de él con la impresión de que el primer examen "ha sido bastante fácil, más de lo que esperaba, creo que puedo sacar bastante nota", aunque en la preparación se lo tomó tranquilo y admite que estudió unas dos o tres horas al día. En esta prueba también se ha colado un fragmento del texto La generación del 98 de Donald Shaw y un retrato de Rubén Darío.

Raúl López quiere ser ingeniero electrónico, por lo que asegura que está "un poco tranquilo" pues la nota de corte no es tan alta. "Los nervios siguen estando, aunque Lengua es el más asequible y la que llevo mejor, además que no han puesto nada muy rebuscado, pero Filosofía me da un poco más de miedo", admite. Asegura que solo ha repasado unos pocos días porque son temas que han estado viendo durante todo el año.

Notas de corte

Nerea Pedrosa quiere hacer Fisioterapia, una de las carreras que "se ha inflado en estos últimos años" con respecto a la nota de corte, por lo que "iba muy nerviosa, con más respeto a este primer examen, pero al final es uno más y estoy tranquila con lo que ha caído, se han portado bien", dice entre risas. Guadalupe Serrano, por otro lado, asegura que ha venido "a sacar la mayor nota", aunque su idea es hacer un Ciclo Formativo de Grado Superior en la Escuela de Arte y Superior de Diseño Mateo Inurria. Coincide en que el primer examen "lo he visto bastante fácil, aunque Literatura eran nueve temas, pero lo he visto bien", admite.

Una joven realiza un examen de Selectividad, este martes, en Córdoba. / A. J. González

Hay alumnos que han sido acompañados por sus padres o familiares para darles el mayor apoyo posible y que los esperaban en la puerta casi más nerviosos que ellos. Chari y su hija Paula Bueno aseguran que los días previos han sido de muchos nervios y muchas horas de estudio, casi todo el día. Paula no duda en afirmar que es una situación "de mucho estrés para los jóvenes" y considera que "esto debería estar planteado de otra manera y conseguir más estabilidad, somos muy jóvenes para este cambio tan brusco", asegura y su madre la secunda: "es una edad en la que no saben lo que quieren, todo está en las nubes". Paula, sin embargo, dice que quiere estudiar Enfermería, una carrera que aunque "pide bastante nota, nada es imposible".

