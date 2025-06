El 26,4% de los delitos cometidos en Córdoba procede de la ciberdelincuencia

Aunque en el último año los delitos de ciberdelincuencia han bajado en Córdoba un 16%, la criminalidad por vía informática representa el 26,43% de toda la que se produce en la provincia. Estos datos se han dado a conocer con motivo de las jornadas organizadas por la Guardia Civil en Córdoba y que se han centrado, sobre todo, en la ciberdelincuencia de la que son víctimas las empresas.

Sobre este asunto han sido varios los expertos que han aportado sus conocimientos, entre ellos, la fiscal delegada de esta materia en Córdoba, Cristina Ruiz, y el empresario experto en la lucha contra esta nueva manera de delinquir Eduardo Sánchez, que han expuesto detalles de cómo evoluciona esta nueva problemática, en la que la llegada de la Inteligencia Artificial viene a perfeccionar aún más las técnicas delincuenciales.

De ese modo, según Ruiz, el principal delito que sufren las empresas por vía telemática es el de las estafas, y, entre ellas, la más habitual es la del falso CEO, que es "hacerse pasar por el responsable de alguna empresa, para efectuar una transferencia". Junto a esta, existe otra modalidad de estafa, que es la conocida como man in the middle, que es aquella en la que el ciberdelincuente logra introducirse dentro del correo de la empresa víctima del ataque, captar la información o recibir los correos de esa empresa y emitir, como si fuese un proveedor, una factura cuyo importe se ingresa en una cuenta que es la del delincuente y no la del proveedor.

Asistentes a las jornadas de ciberseguridad. / A. J. González

En este ámbito delictivo, la irrupción de la inteligencia artificial está haciendo este tipo de ataques mucho más creíbles y más vulnerables a las víctimas, apunta la fiscal.

Prevención y desconfianza

Ante este tipo de ataques, desde la Fiscalía se recomienda, sobre todo, prevención, seguridad previa y mucha precaución, "ser incrédulos sobre cualquier posible sospecha". La fiscal ha indicado a este periódico que aunque Córdoba no sea una provincia con demasiados delitos en este sentido, sí ha aumentado la variedad y los medios para llevarlos a cabo.

Por su parte, Eduardo Sánchez ha aportado su experiencia sobre la materia y ha señalado que lo fundamental es la formación, “que las propias personas que trabajan en la entidad tengan conocimientos sobre los riesgos y sus vías de entrada”. Es fundamental, a juicio del experto, que cuando llega un correo electrónico sospechoso se sepa identificar o si alguien pide una transferencia, antes de proceder se compruebe todo, "que no se precipiten y lo pongan todo en cuarentena hasta estar seguros. En definitiva, sentido común y ser desconfiados".

En las mismas jornadas se ha explicado la estructura profesional que tiene la Guardia Civil en materia de prevención y lucha contra la ciberdelincuencia, como son los grupos Edite y Arroba, cuyos integrantes están permanentemente formándose sobre las nuevas formas de delincuencia que se produce en las redes.

Las jornadas fueron inauguradas por la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López; el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de la provincia, Ramón María Clemente Castrejón; el vicerrector de Transformación Digital y Gestión de Datos de la UCO, Sebastián Ventura Soto; y el presidente de Rabanales 21, Juan Antonio Caballero Molina.