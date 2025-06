La Universidad de Córdoba mantiene el precio del colegio mayor y de sus residencias

La Universidad de Córdoba (UCO) dispone de tres alojamientos para estudiantes: el colegio mayor Nuestra Señora de la Asunción (junto a las facultades de Medicina y Enfermería), la residencia Lucano (en Rabanales) y la residencia de Belmez. Para el próximo curso 2025-2026, los precios se mantendrán, según explica a este periódico José Carlos Estepa, director de Alojamientos de la UCO. El plazo de solicitud de plazas ya está abierto.

Colegio mayor la Asunción

El colegio mayor Nuestra Señora de la Asunción es «el buque insignia» de los alojamientos de la UCO, según detalla Estepa. Es también el más caro de los tres, pero a la vez es el que más servicios ofrece. Para el director de Alojamientos de la institución académica, se trata del mejor colegio mayor calidad-precio «de toda España». La Asunción cuenta con 291 plazas repartidas en habitaciones dobles e individuales. Las individuales cuestan 754 euros al mes, las dobles, 722. En ese precio va todo incluido, la comida, la lavandería, la limpieza, las sábanas... Entre otros servicios, cuenta con un autobús que desplaza a los estudiantes que estudian en Rabanales, aunque la mayoría de usuarios de este colegio suelen estudiar en Medicina o Enfermería, según especifica Estepa.

Residencia Lucano

En cuanto a la residencia Lucano, ubicada en el campus de Rabanales, tiene un total de 226 plazas repartidas en viviendas unipersonales, de tres plazas o de cuatro. Aquí los precios van desde los 248 euros por la individual, a los 204 en la de tres y 191 la de cuatro. Al contrario que en el colegio mayor, aquí no está todo incluido. En el precio se incluye el alojamiento, internet y el agua, mientras que cada estudiante paga la luz que consume y aparte tienen lavandería. Tampoco tienen servicio de comida como en la Asunción, pero sí cuentan con cocina porque son apartamentos y no habitaciones.

Residencia Lucano ubicada en Rabanales. / Manuel Murillo

Residencia de Belmez

La residencia de Belmez es la que menos plazas tiene, un total de 36 que se reparten en 12 viviendas con tres plazas cada una. Aquí el precio es de 142 euros por persona y los servicios son muy similares a los de la residencia de Rabanales.

El colegio mayor de la Asunción es el más caro, pero también el que ofrece mayor cantidad de servicios

Como indica el director de Alojamientos de la UCO, todos los espacios se pintan y se arreglan durante el verano para que cuando empiece el curso estén en las mejores condiciones.

Precios y perfiles

Aunque estos alojamientos no se encarecerán para el próximo curso, sí es cierto que aumentaron el precio en el curso actual con respecto al anterior. Según Estepa, la UCO lo único que hace con lo que cobra a los estudiantes es sufragar los gastos de mantenimiento, no es un negocio para la Universidad. Esas últimas subidas han sido de en torno a un 4% o 5%, lo que se tradujo en unos 10 o 12 euros más al mes de media en las residencias y unos 30 en el colegio mayor.

En cuanto al perfil de estudiante que se queda en estos alojamientos, la mayoría son alumnos de primero que, después de ese curso inicial, ya suelen mudarse a un piso compartido. Antes, recuerda Estepa, quien entraba en el colegio mayor en primero solía acabar ahí la carrera, algo que ya no ocurre tanto. Lo que sí ocurre es que los tres alojamientos se llenan siempre, incluso antes de que empiece el curso en septiembre. Suele quedar alguna plaza libre que se cubre rápidamente con aquellos que no saben si entran a la carrera elegida hasta que no llega el principio del curso.

Suscríbete para seguir leyendo