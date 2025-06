El Reina Sofía y la donación: el milagro cotidiano que coloca a Córdoba en la cúspide

Si hay algo de lo que se sientan orgullosos los cordobeses, sin que genere ningún tipo de discusión, eso es, no cabe duda alguna, el hospital Reina Sofía. Y si a alguien le preguntan que en qué destaca este centro hospitalario, tampoco se titubeará a la hora de responder que los trasplantes y las donaciones que los hacen posibles. El hospital de referencia de Córdoba lleva más de 40 años realizando trasplantes y salvando vidas, investigando y situándose a la vanguardia, realizando un milagro, el de poder vivir dos veces, y convirtiéndolo en su día a día.

Hoy lunes 2 de junio se ha iniciado la Semana de la Donación, una cita que cumple 23 ediciones y que para 2025 ofrece un completo programa de actividades que invitan a reflexionar, participar y rendir homenaje a quienes han regalado vida. El hospital ha celebrado un acto de apertura para una Semana de la Donación en la que se mantienen a diario programación especial de las emisoras de radio, campaña visual en los autobuses urbanos, las rutas senderistas a cargo del club Verticalia (más de una decena) o las mesas informativas.

Además, este año también se ha preparado una campaña digital para dar visibilidad a las especialidades menos conocidas que juegan un papel clave en el proceso de la donación y el trasplante: Cada vida, un equipo, disponible en las redes sociales del hospital.

Las actividades

Además de las acciones que se mantienen durante todos los días de la semana, la programación sorprende cada día con actos enfocados a destacar la generosidad de las familias donantes a través del testimonio de personas que han tenido una segunda oportunidad. Así, el martes se desarrollará en el hospital la tradicional colecta de sangre , clave e imprescindible en el trasplante y, por la noche, la Diputación de Córdoba acogerá una nueva edición de los premios Miguel Berni, a la promoción de la donación de órganos .

, clave e imprescindible en el trasplante y, por la noche, la Diputación de Córdoba acogerá una nueva edición de los . El miércoles , día del donante de órganos, tendrán lugar la ofrenda floral por la mañana y la misa en la Mezquita Catedral por la tarde , ambos actos dirigidos a agradecer a las familias su gesto de entrega.

, día del donante de órganos, tendrán lugar la , ambos actos dirigidos a agradecer a las familias su gesto de entrega. El jueves será el turno de la tradicional marcha por la donación por la tarde y, por la mañana, el hospital contará con su propia hamburguesa tematizada a cargo de la empresa Vaquena que vuelve a sumarse a esta campaña creando un plato único para la ocasión.

será el turno de la tradicional y, por la mañana, el hospital contará con su propia hamburguesa tematizada a cargo de la empresa Vaquena que vuelve a sumarse a esta campaña creando un plato único para la ocasión. El viernes la programación cuenta con dos personas muy especiales, Javier Frutos y Álvaro Medina, montador de cine y director de fotografía, respectivamente, que recientemente han obtenido el premio Goya al mejor montaje por su trabajo en la película ‘Segundo Premio’, y el premio Carmen a la mejor dirección de fotografía por su trabajo en ‘La Estrella Azul’. Ambos visitarán la mesa de la donación y luego mantendrán un encuentro en el cine del hospital, con los más pequeños hospitalizados para hablar de la magia del cine y de cómo se hace una película. Después, el escenario se trasladará al centro, al bulevar del Gran Capitán, para bailar al ritmo de las Hermanas Langa en una flashmob protagonizada por niños y niñas del CEIP Concepción Arenal. Además, por la tarde dará comienzo el torneo de pádel por la donación que cerrará el domingo esta intensa de semana de generosidad y vida.

Inauguración de la Semana de la Donación en el Reina Sofía. / A. J. González

Una habitación, dos trasplantes, una amistad

Precisamente, en el acto de inauguración de la Semana de la Donación ha quedado patente lo que supone el trabajo de los profesionales del Reina Sofía y las historias, algunas casi de película, que surgen entre las cuatro paredes de una habitación de hospital. Miguel Ángel y Álvaro coincidieron en la habitación 1.222 del centro hospitalario, ambos estaban ingresados a la espera de recibir una donación de corazón. Los dos, en abril, lo consiguieron. Se da la triste casualidad, casi como si de un guion se tratara, que la enfermedad que llevó a Álvaro a necesitar un trasplante cardiaco es la misma patología que tenía el hijo de Miguel Ángel, que falleció en este mismo hospital cuando se encontraba en código cero esperando un corazón que no llegó. "Me metieron un ángel en la habitación, lo adopté a mi forma", comentaba Miguel Ángel mirando a Álvaro, mientras este les respondía: "Sabíamos entendernos, yo al principio estaba un poco tímido, pero Miguel me ayudó".