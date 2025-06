El PSOE visita Villarrubia para apoyar que sea una entidad descentralizada de Córdoba

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, y el portavoz socialista en el ayuntamiento, Antonio Hurtado, han mantenido una reunión con la Asociación Por la autonomía de Villarrubia este lunes, encabezada por su presidente, Juan Manuel León, y el secretario de la agrupación socialista de Villarrubia, José Antonio Arenas, para apoyar la constitución de una organización desconcentrada sin personalidad jurídica en Villarrubia, después de que el 65% del censo -unos 2.600 vecinos de la barriada periférica- haya entregado avales para retomar el proceso por el que pretenden conquistar mayores cuotas de autonomía.

“Es un paso adelante en la desconcentración administrativa que repercutiría de forma favorable en la prestación de los servicios municipales de Villarrubia”, ha informado la secretaria general socialista. Crespín y Hurtado han reseñado que con este proceso Villarrubia podría hacerse cargo de servicios municipales como el de infraestructuras, mantenimiento de equipamientos y zonas verdes, actividades culturales, deportivas, ferias, festejos o gestiones administrativas, servicios que se podrían prestar directamente consignando los recursos necesarios en el presupuesto municipal. Además, Hurtado ha informado de que se podría explorar la posibilidad, incluso, de que Sadeco contase con un equipo integral de limpieza en Villarrubia, que hubiese una unidad de Policía Local en la barriada o un plan de movilidad sostenible.

El portavoz municipal socialista, que ha criticado a Bellido por "ser incapaz de gestionar de forma desconcentrada los servicios municipales", entiende la reivindicación de la ciudadanía de Villarrubia para constituirse en ELA. “Se consideran vecinos y vecinas de segunda, olvidados y abandonados por el Gobierno municipal, con problemas de suciedad, inseguridad, infraestructuras y calles deterioradas, y proyectos que nunca se abordan como la Cañada Real, el centro de salud o la instalación deportiva prevista, entre otras reivindicaciones”, ha añadido.

Hurtado también ha criticado al alcalde "por negarse a firmar o negociar" un convenio con Adif para resolver el problema de accesibilidad que tiene en la actualidad la población de Villarrubia por el paso subterráneo por las vías del tren y que se ha planteado un paso elevado con ascensor.

Centro de salud

“Los acuerdos y promesas de la administración autonómica sobre el nuevo centro de salud para Villarrubia no se cumplen”, ha afirmado Crespín, que ha recordado que la propia delegada provincial de Salud, María Jesús Botella, dijo en marzo de 2019 que habiendo suelo se iniciaba la licitación del proyecto y no ha sido así, y que el presidente andaluz aseguró en junio de 2022 que estaban trabajando en la redacción del proyecto del nuevo consultorio y no ha contemplado aún financiación para el mismo.

Además, ha denunciado que los trabajadores del consultorio actual no están desarrollando su trabajo en unas instalaciones adecuadas y que los enfermos "tampoco son atendidos con las garantías y la intimidad adecuada".

Críticas a la gestión sanitaria de Andalucía

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha aprovechado para hablar de "la corrupción sanitaria" que a su juicio "acecha" al Gobierno andaluz de Moreno Bonilla “una vez que ha desmantelado el sistema público para hacer de la salud un negocio en manos de sus amigos de la sanidad privada”, al tiempo que ha recriminado al presidente andaluz su participación en la "corrupción democrática" al anunciar su asistencia junto a Feijóo y Ayuso en la protesta convocada por el PP en Madrid el próximo domingo bajo el lema Mafia o Democracia.

La dirigente ha recalcado que "la prueba más fehaciente de ello es que el PP ha dicho no esta semana en el Parlamento de Andalucía a la comisión de investigación de los contratos del SAS, unas adjudicaciones por valor de unos 1.500 millones de euros que se investigan en los juzgados y de los que se niegan a dar explicaciones: Si no tienen nada que esconder ni temer, ¿por qué se niegan a que se esclarezcan los contratos sanitarios en sede parlamentaria? ¿O es que, por el contrario, tienen algo que ocultar?”.

Crespín ha puesto de manifiesto que se ha ampliado la investigación judicial de la trama de contratos sanitarios y que incluso se están pidiendo hasta los mails que se enviaron a clínicas privadas. “¿Por qué no quieren explicarlo?”, ha agregado la socialista, que acusa a Moreno Bonilla de "estar permanentemente viajando fuera de Andalucía porque de la comunidad que debe gestionar no quiere hablar".

Para Crespín, el "negocio sanitario" del Gobierno del PP se ha consolidado en Andalucía desde la pandemia, cuando Moreno Bonilla “abrió el grifo para que las clínicas privadas multiplicaran su facturación” y la Junta emitió una instrucción en 2020 "para que las clínicas privadas con contratos ordinarios facturaran por encima del precio por contratos de emergencia".

“Mientras Moreno Bonilla da la espantada y la callada como respuesta, nosotros a lo nuestro, con nuestra secretaria general, María Jesús Montero, en la callejunto a la gente en las protestas por el caos sanitario y las listas de espera, en cada provincia y en cada municipio”, ha dicho. Así, ha recriminado al presidente andaluz que “no quiere hablar de que tiene un consejero como Paradela con más de 1 millón de euros ganado en una empresa en la que supuestamente ya no trabaja; no quiere hablar del caos sanitario; no quiere hablar de las cifras de Dependencia, con alrededor de un millar de mayores que mueren al año en nuestra provincia esperando que se les valore o para acceder a la ayuda... Es un presidente a la fuga que sólo quiere confrontar, y que por eso va el próximo domingo 8 a la manifestación de Madrid convocada por el PP con Ayuso y Feijóo, que se iba de vacaciones con un narco, detrás de la pancarta’”, ha relatado Rafi Crespín.