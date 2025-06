«Se está haciendo mucha propaganda en contra de los sindicatos»

Con un respaldo superior al 90%, quien fuese la máxima responsable de la Unión General de Trabajadores en Córdoba asume ahora la dirección nacional de la federación más importante del sindicato.

-Lleva ya años asumiendo responsabilidades en UGT, de hecho fue secretaria provincial en Córdoba. ¿Qué tiene esta nueva responsabilidad de diferente?

-Bueno, la diferencia, pues que te toca gestionar a la federación más grande de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, que es la de Servicios Públicos.

-¿Y eso qué implica?

-Ello implica, no solamente asumir la dirección del sindicato más grande dentro de las administraciones públicas, sino también toda la contribución y las aportaciones que tenemos que hacer, evidentemente, a la propia organización como la federación más grande. La responsabilidad no puede ser mayor, pero yo siempre digo lo mismo, la responsabilidad se asume desde el día que una va en una lista como delegada.

-El sector público es, laboralmente, uno de los que más frentes tiene abiertos. ¿Cuáles son sus principales objetivos con esta nueva responsabilidad?

-Hay que diferenciar claramente una parte importante y es que la Federación de Servicios Públicos es todo lo que tiene que ver dentro de la función pública y toda la administración de nuestro país. Así que, en primer lugar, evidentemente, terminar de cumplir el primer acuerdo marco para la Administración del siglo XXI, con todo lo que supone; el cobro del cero y medio que tenemos pendiente, hacer realidad, de una vez por todas, la jubilación parcial anticipada del personal funcionario, estatutario. Y, de cara a un futuro inmediato, entendemos que nos tenemos que sentar para abordar dos cuestiones en función pública. Una, saber cuáles son las condiciones que tienen los empleados públicos de nuestro país, porque estamos en junio y no sabemos cuál va a ser la subida salarial. Y segundo, nos tenemos que sentar igualmente para iniciar las negociaciones de un segundo acuerdo marco para la Administración del siglo XXI. Hemos pasado ya el proceso de estabilización, se tiene que ver cómo se sigue atajando la temporalidad, que no se reduce en todo el porcentaje que se debería. A partir de ahí, pues, hay que situar a los empleados públicos en cómo va a ser la Administración en el futuro.

-¿A qué se refiere?

-Pues a cómo afecta la digitalización, cómo tienen que ser los procesos de acceso a la Administración pública, que hoy por hoy son anacrónicos. Esos son los dos retos en lo que tiene que ver con la parte de función pública. En la parte de la privada, porque nosotros tenemos asumidos también todos aquellos servicios públicos que están siendo gestionados de forma indirecta por la vía privada, además de cerrar convenios que den calidad en derechos a los trabajadores, la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Desindexación es una de nuestras prioridades, puesto que está provocando mucha precariedad en sectores, además, que están sumamente feminizados, como en la dependencia, la ayuda a domicilio y en todo lo referido a acción e intervención social...

-Salud, enseñanza, cuidados, seguridad… Si tuviera que establecer una prioridad entre alguno de estos sectores con urgencia, ¿en cuál sería?

-Son prioritarias cuatro leyes fundamentales. Primero, es prioritario terminar de cerrar el Estatuto Marco del personal de la sanidad. Es prioritario cerrar un Estatuto del Docente, que es una reivindicación histórica, porque se tiene que perfilar. Es una legislación que se tendría que actualizar de forma urgente. Vuelvo a repetir, la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Desindexación. Eso es clave para muchísimos millones de trabajadores y trabajadoras en nuestro país y, evidentemente, para acabar de cerrar todos los acuerdos que hoy por hoy están pendientes. Se tendría que cerrar, esto está en el Congreso, la Ley de la Función Pública de la Administración del Estado.

-Usted percibe la realidad política, sindical y social desde una perspectiva nacional. Desde ese punto de vista ¿es buen momento para el sindicalismo?

-Para el sindicalismo siempre es buen momento. Los sindicalistas somos quienes representamos y defendemos los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Por tanto, somos siempre elementos a atacar, pero, sí, es un momento magnífico, siempre es un momento magnífico para los sindicalistas, porque nos dedicamos ni más ni menos que a defender a los trabajadores y trabajadoras de este país, que son, en definitiva, quienes dan la fortaleza a la economía y al propio producto interior bruto a través de lo que producen día a día.

-De todas formas, parece que la población, los trabajadores en general, están un poco desmovilizados o desmotivados hacia la movilización

-Depende, evidentemente, de los sectores de los que estemos hablando. Yo no entendería desmotivación o desmovilización. No sé cómo explicártelo. Yo creo que, de verdad, se está haciendo mucho ruido, mucha propaganda en contra de los sindicatos. Yo entiendo que no sería la palabra o el adjetivo no sería desincentivado o desmovilizado o desencantados con la movilización en absoluto. Yo hablo en nombre de UGT Servicios Públicos. Siempre lo decimos, el populismo se puede hacer de muchas formas, pero la responsabilidad en la defensa de las condiciones de los derechos de los trabajadores y trabajadoras conlleva ser responsables, ser coherentes, porque nosotros somos defensores de la negociación colectiva y de apurar la negociación en las mesas. La movilización, la huelga, la manifestación, evidentemente, es una herramienta al servicio de la causa trabajadora, pero es la última herramienta que se utiliza, porque siempre pensamos y creemos, que la negociación es el primer condicionante que se tiene que poner y en caso de que las negociaciones no funcionen, pues hay que movilizar, evidentemente.

-Ahora mismo hay otro asunto que está en el candelero, como es la reducción de la jornada laboral. ¿Usted cree que se hará realidad?

-Va a ser una realidad. Estoy segura de que va a ser una realidad. Es más, la CEOE no tiene argumentos para negarse. En la inmensa mayoría de los sectores tenemos la media hecha y la jornada está muy por debajo de las 37 horas y media. Con lo cual, no está afectando la productividad, no es cierto. Sí que el bajar la jornada provoca, de facto, calidad en la salud de los trabajadores, no aminora la producción, los trabajadores tienen otro tipo de incentivo.

