Agenda de espectáculos y eventos de junio en Córdoba: más música y más fiestas

Aunque mayo, con el colofón festivo de la feria, ha puesto punto final a su amplio programa lúdico, no acaba con ello la amplia oferta cultural y de ocio que la ciudad de Córdoba despliega y que en verano se vuelca en la música como el principal reclamo.

Festivales de diversos tipos, con el de la guitarra como principal aliciente, se ponen en marcha desde principios de junio hasta las puertas del otoño, en una oferta en la que no faltan las ferias comerciales, las verbenas y las fiestas de los barrios.

La primera de estas propuestas la sirve la Diputación provincial con la celebración de Intercaza, un evento que se desarrollará entre el 6 y el 8 de junio en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones del Parque Joyero y reunirá a toda la oferta empresarial y de ocio relacionada con la actividad cinegética. Tampoco se puede olvidar la Shopping Night, que en la noche del 6 de junio llenará de bullicio, ofertas y música, -con homenaje incluido a Héroes del Silencio-, todo el centro de la ciudad.

Además, la música será la que vaya llenando de contenido las noches de un estío que se ha adelantado en cuanto a temperaturas y llama a disfrutar de la fresca de manera apacible.

Así, organizado por la Fundación Gala, entre el día 4 y 8 de junio, se ofrecerá el ya consolidado Gala Fest, una convocatoria que oferta cinco conciertos. El primero, el día 4, a cargo del Cuarteto de Cuerdas de la Orquesta de la Ciudad de Almería; el segundo, será un homenaje al 150 aniversario de la ópera Carmen, de Bizet, a cargo del Dúo de Violonchelos Almaclara. La tercera propuesta será un espectáculo multidisciplinar a cargo del guitarrista Álvaro Toscano y la bailarina Cristina Cazorla, para seguir el sábado, día 7, con el concierto del Trío Vitelia. Concluirá el programa con la actuación con la Camerata Gala de la violinista Ana María Valderrama.

Califas Fest y Córdoba Live

Este programa se solapa, en parte, con el inicio del Califas Fest, que acoge recitales de artistas de ámbito internacional en la plaza de toros de Córdoba. Este evento se prolongará hasta septiembre y lo abre el día 7 de junio el grupo Camela. Estaba previsto el día 13 la actuación de Los Caños, pero se ha aplazado. Un día después actuará Omar Montes y cerrará el programa de junio, el día 28, Marta Santos.

Varias barriadas cordobesas celebran sus populares verbenas

Los conciertos del Califa Fest regresarán en septiembre con los artistas Antoñito Molina, Vanesa Martín, Raphael, Sebastián Yatra y Pastora Soler. También habrá doble oferta el día 14, pues en el Arenal, dentro del Córdoba Live, se podrá asistir al concierto de Juan Magán. Este programa continúa el día 15, con una propuesta infantil, la de Cantajuegos, para seguir los días 20, con J.C. Reyes y el 28, con Pecos. Los días 13 y 20 de junio ofrecen la oportunidad de disfrutar, además, en el Palacio de Viana, de dos conciertos incluidos dentro del programa Conciertos Sentidos, con Andrés Suárez y Ginés González.

La Noche Blanca del Flamenco

Dejarán estos festivales hueco para el que es el gran evento musical de junio, cuando espacios tan emblemáticos de la ciudad como la plaza de las Tendillas, el entorno de la Calahorra, la plaza de San Agustín, el Patio de los Naranjos, la Corredera, el Potro o el Alcázar se vistan de flamenco con la celebración de la Noche Blanca.

Desde las 22.30 horas y hasta las 5 de la madrugada se podrán disfrutar de las actuaciones de artistas flamencos como Eva Yerbabuena, Aurora Vargas, Flamencos de Verdad, Rocío Luna y Rafa del Calli, Chico Pérez, El Pele, Mercedes Luján, Raimundo Amador, Yaleli, La chispa o Califato 3/4.

Festival de la Guitarra

Con la entrada de mes de julio llegará la mayor de las convocatorias musicales de la ciudad durante la época estival: el Festival de la Guitarra, que alcanza ya su 44ª edición en una cita consolidada dentro del panorama nacional.

Grandes artistas pasarán por la Noche Blanca del Flamenco, el Califas Fest, el Córdoba Live y el Festival de la Guitarra

Así, entre los nombres que pasarán por alguno de los escenarios previstos en este evento, esto es, el Gran Teatro, el Teatro Góngora y el Teatro de la Axerquía, figuran los de Olga Pericet y Daniel Abreu; el Ballet Flamenco de Andalucía y la academia Piacere, Danielle Nicole Band, la cordobesa Vega, Las Migas, Orienthi, David Russell, Sonouj, Antonia Jiménes, Australian Guitar Quartet, Yhael May, Siqueira Lima, Jesús Guerrero, Texas, No me pises que llevo chanclas, Viva Suecia y Sexi Zebras, Dani Fernández, La casa azul y Blind Guardia.

Actividades por la pasada Velá de la Fuensanta. / Manuel Murillo

A todo ello hay que unir el amplio programa formativo sobre distintas materias impartidas por algunos de los guitarristas participantes en el Festival de la Guitarra.

Ferias de las barriadas

Además de todo ese programa, muchos barrios de la ciudad tendrán su momento de celebración con las tradicionales verbenas y ferias. Así, entre el 22 y 30 de junio tendrá lugar la feria de la Barriada de los Ángeles. Entre el 4 y el 7 de julio será el turno de la de El Higuerón, y una semana después (del 12 al 16 de julio) será la de Villarrubia. En Cerro Muriano, la feria se celebrará entre el 24 y el 28 de julio, mientras que en Santa Cruz empezará el día 25 y acabará el 28 de julio. Por su parte, Alcolea celebrará su fiesta entre el 27 de julio y el 4 de agosto y Trassierra, del 12 al 28 de agosto.

A ellas, hay que unir varias verbenas que se reparten por distintos barrios de la ciudad y a las que pone fin la Velá de la Fuensanta, que se celebrará entre el 5 y el 9 septiembre. A partir de ahí, llegará el inicio del curso y el regreso a las rutinas propias de un otoño que cada año se resiste más a implantarse en Córdoba.

