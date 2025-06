El psicólogo cordobés Antonio García, ante la selectividad: "Deben concienciarse de que se saben los contenidos porque los han trabajado todo el año"

A pocas horas de que comiencen los exámenes de la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) en Córdoba no son pocos los nervios que empiezan a aflorar en algunos de los aspirantes que desde el martes 3 de junio se examinan.

Y esa inquietud existe, a pesar de que el porcentaje de aprobados que se presentan a la fase ordinaria de la selectividad es muy elevado (97,36% en Córdoba en 2024) y que durante el curso los estudiantes realizan numerosos simulacros similares a los que tendrán que responder en la selectividad de 2025.

El psicólogo cordobés Antonio García Moreno señala que los estudiantes que desde este martes se enfrentan a la selectividad no tienen por qué sentirse nerviosos, ni dudar de sus capacidades, ya que deben recordar que el examen que van a responder es muy parecido al que han hecho muchas veces, solo que en lugar de hacerlo en su centro educativo o en otro lugar de estudio lo van a realizar en la sede en la que les haya tocado examinarse y que otros profesores corregirán la pruebas.

Convocatoria extraordinaria de julio de la selectividad el pasado curso. / Víctor Castro

«Deben concienciarse de que se saben los contenidos que les van a preguntar por qué los han trabajado todo el año. Por eso, es conveniente que no estén hasta instantes antes de la prueba repasando la materia, si acaso una lectura rápida, porque puede incluso perjudicar su rendimiento. El día de antes de la selectividad deben intentar descansar lo mejor posible (mejor sin recurrir a medicación que no esté prescrita por motivos de salud o a estimulantes como el café); comer de forma saludable y dedicar un tiempo a caminar, ver una película o hacer otra actividad que les desestrese, ya que han podido acumular mucha ansiedad durante el curso, a lo mejor no han descansado en las últimas semanas todo lo bien que quisieran y deben intentar ir al examen lo más tranquilos posible», indica.

El psicólogo Antonio García Moreno. / Chencho Martínez

Organización del tiempo

García añade que, si los nervios aparecen, la persona que se va a examinar de la selectividad no debe dejar de repetir en su interior mensajes positivos. También es muy recomendable leer con tranquilidad las preguntas de los exámenes y, si por cualquier circunstancia, la primera cuestión planteada no se domina del todo, pues es mejor pasar a contestar las preguntas que sí se sepan y luego volver a intentar responder las cuestiones que, a priori, parecían más difíciles, porque eso aporta calma y concentración. «Y si sobra tiempo, pues podemos repasar bien el examen para comprobar que está todo como queríamos y que no hay faltas de ortografía», resalta.

Por otro lado, Antonio García hace referencia a la presión creciente que sufren bastantes estudiantes, debido a la subida progresiva de las notas de corte que les exigen para optar a cursar ciertos grados universitarios.

«Estos alumnos que a lo mejor tienen complicado entrar en la carrera deseada no deben partir de entrada con desilusión pues, aunque no obtengan la nota perseguida, siempre habrá uno o más títulos universitarios del mismo ámbito que pueden comenzar a cursar y, a lo mejor, les acaba gustando más de lo que pensaban, o les puede servir de paso para intentar de nuevo más adelante matricularse en la opción de grado que inicialmente querían», sostiene este psicólogo. Acerca de este mismo tema, lamenta que haya jóvenes que hasta se planteen en dejar los estudios si no logran la meta de entrar en el título deseado.

