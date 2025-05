Repunte de virulergia en Córdoba: ¿es alergia, resfriado o las dos cosas?

En estos días de mayo, en los que se han intensificado los contactos, por las comidas y reuniones en torno a la Feria de Córdoba y por otras muchas celebraciones que se producen en este mes, como puedan ser las comuniones u otros eventos, es habitual que se registre un repunte de personas que sufren virus respiratorios y cuadros catarrales.

Al mismo tiempo, en esta primavera de 2025 las personas con alergia a los pólenes más extendidos en la provincia cordobesa, como son el de olivo y el de gramíneas, están soportando más síntomas al estar registrándose concentraciones muy elevadas de estos pólenes durante las últimas semanas, con Córdoba en el nivel rojo, el más elevado que existe.

El jefe del servicio de Alergología del hospital QuirónSalud de Córdoba y QuirónSalud del Campo de Gibraltar, Ignacio García Núñez, señala que se habla de la existencia de ‘virulergia’ cuando hay personas que presentan síntomas que pueden ser compatibles con un proceso alérgico o con un resfriado o cuadro respiratorio, del tipo gripe o covid.

Cómo distinguir entre alergia y resfriado

Este experto precisa que es importante diferenciar entre los síntomas de un resfriado o proceso gripal, ya que estas patologías ocasionan mucosidad verdosa más espesa, dolor en las articulaciones y en la garganta, malestar general y posible fiebre, que es lo habitual de otros cuadros infecciosos. Sin embargo, los síntomas de alergia no se contagian y suelen generar dolor en las articulaciones, la mucosidad no es espesa, sino acuosa, y no hay fiebre, aunque sí picor o dolor de garganta y de ojos y otras molestias oculares, así como tos, pitos y otros síntomas asmáticos.

Consultar con el especialista

Además, Ignacio García recalca que es muy frecuente que en estas fechas, niños y también personas adultas, incluso de avanzada edad, comiencen a notar síntomas que piensan pueden ser relativos a un resfriado, porque, en algunos casos, puede que se estén viendo afectados al mismo tiempo por un cuadro infeccioso y alergia.

Pero, en estos casos, si con los días desaparecen los síntomas respiratorios, pero permanecen otros más propios de la alergia, como el picor de ojos o molestias en la garganta, sin mucosidad espesa ni fiebre, sería conveniente consultar con un especialista en Alergología, porque puede que esta persona esté debutando con una alergia.

