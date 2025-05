El dermatólogo cordobés Antonio Tejera: "Los casos de sarna están aumentando en España y Córdoba"

El médico andalusí Avenzoar, nacido en la localidad sevillana de Peñaflor, muy cerca de Palma del Río, fue el que describió la causa de la sarna o escabiosis, una infestación con la que las distintas civilizaciones han convivido durante siglos y que, lejos de desaparecer, se encuentra en estos momentos bastante incidente, señala el especialista en Dermatología y Venerología del hospital San Juan de Dios de Córdoba Antonio Tejera, que realiza esta afirmación, en base a su propia experiencia y a resultados expuestos en encuentros científicos de dermatología.

Según Antonio Tejera, la sarna es una infestación (invasión parasitaria) de la piel, causada por el pequeño ácaro ‘sarcoptes scabiei’, de unos 0,3 a 0,4 milímetros de longitud, que desarrolla una especie de surcos en la piel en los que ponen huevos. Se caracteriza por la aparición de pápulas, vesículas o surcos lineales diminutos en pliegues interdigitales, cara anterior de muñecas y codos, pliegues axilares, cintura, muslos y órganos genitales externos, acompañados de prurito intenso, de predominio nocturno.

Este experto indica que la sarna se propaga principalmente a través del contacto directo con personas infestadas o mediante el contacto con objetos contaminados, como ropa de vestir o de cama.

Cómo evitar la propagación

Tejera, que es el responsable a su vez de la Clínica GlobalDerm en Palma del Río, resalta que para prevenir la propagación de la sarna, es importante mantener una buena higiene y evitar el contacto cercano con personas con esta infestación, a la vez que añade que el tratamiento incluye medidas de control y de higiene, así como fármacos recetados siempre por un especialista.

El doctor Antonio Tejera supervisa a una paciente, que consulta por posible caso de sarna. / CÓRDOBA

Acerca del repunte actual que señala se está produciendo de casos de sarna, tanto en Córdoba, como en otros puntos del país o de Europa, este dermatólogo estima que esta subida se remonta al periodo del confinamiento durante la pandemia, tiempo en el que se produjo una convivencia estrecha que contribuyó a que creciera la incidencia, pues la persona que tenía la sarna, de forma previa al confinamiento, se la pudo transmitir a sus familiares o personas con las que convivía entonces, lo que incrementó el riesgo de contagio.

Explicación de la subida

La incidencia de la sarna ha venido creciendo, recalca Tejera, porque en la actualidad hay más movimientos poblacionales entre regiones y países, jóvenes que se van de programa Erasmus o participan en otros intercambios, compartiendo ocio, vivienda, enseñanza, al mismo tiempo que son cada vea más habituales las familias compuestas por miembros pertenecientes a varios núcleos o distintos lugares de residencia, por ejemplo, por separación o trabajo de los progenitores, y la existencia de hermanastros, madrastras,padrastros, abuelastros...

Este experto incide en que la sarna no está motivada por falta de higiene, ni por residir en una zona marginal o de bajo nivel socioeconómico, ya que asegura se puede dar este problema en cualquier grupo social.

Presencia de sarna. / CÓRDOBA

Síntomas y medicación

En cuanto a los síntomas de la escabiosis, este doctor remarca que están los picores de predominio nocturno, porque bajo la oscuridad y el calor empiezan a moverse los ácaros, haciendo túneles e incrementando el picor, de cuello para abajo.

Por otro lado, explica Antonio Tejera, detrás del repunte actual de sarna está a su vez el hecho de que una medicación que habitualmente se ha indicado para abordar este problema, como es la permitrina, está perdiendo eficacia, debido a que el ácaro de la sarna ha generado resistencia a esta crema, que se aplicaba durante unas semanas.

Tampoco está siendo tan eficaz como antes frente a la sarna, abunda este experto, la ivermectina, que es un fármaco oral antiparasitario. En los últimos años, subraya este dermatólogo, las ventas de permitrina se han disparado mucho en España, con respecto a antes de la pandemia.

El doctor Antonio Tejera. / Chencho Martínez

Motivo de consulta

Este especialista en Dermatología resalta que, particularmente, él atiende en consulta al menos un caso de sarna a la semana, aunque desconoce cuál puede ser la incidencia media actual en el caso de Córdoba, porque al tratarse de una enfermedad que no es de declaración obligatoria, no están registradas la totalidad de personas que se puedan ver afectadas. A pesar de no ser una patología de declaración obligatoria, un reciente protocolo de la Consejería de Salud recoge que si se constata que existen 3 o 4 más casos de sarna en un ámbito familiar o 2 relacionados en instituciones cerradas, como pueda ser una residencia, debe emitirse una alerta de Salud Pública.

Ante la resistencia que se está apreciando en los medicamentos habituales frente a la sarna, «los médicos estamos volviendo a recetar a los pacientes con escabiosis una fórmula magistral, elaborada en farmacia, consistente en una crema azufrada». También está la opción del benzoato de bencilo.

Diagnóstico de sarna en una paciente. / CÓRDOBA

En cualquier caso, además de tratarse la persona con sarna deben hacerlo igualmente las personas de su entorno cercano, así como lavar la ropa que haya estado en contacto con estas personas a 50 o 60 grados o meter esa ropa en bolsas de plástico cerradas durante una semana y aspirar las habitaciones, sofás, sillas u otros muebles que hayan estado en contacto con esta población

