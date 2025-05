PSOE y Hacemos Córdoba critican la nueva ZGAT y piden al alcalde que presente alegaciones a la Junta

Los grupos municipales de PSOE y Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de Córdoba han criticado este jueves la nueva Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) declarada por la Junta de Andalucía en Córdoba y han pedido al alcalde, José María Bellido, que presente alegaciones para revocarla. Ambas formaciones condenan la nueva delimitación comercial que, aunque se limitará al distrito centro tal y como quería la comisión creada al efecto, se extenderá a los meses de marzo, abril, mayo y octubre. La postura de PSOE y Hacemos contrasta con la expresada por Comercio Córdoba que entiende que se trata de "un avance" para el comercio de cercanía.

Críticas del PSOE

La concejala socialista Mamen González ha requerido al alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), que recurra la enmienda hecha por la Junta de Andalucía y que modifica el acuerdo de ciudad sobre las Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) de la capital. González ha reclamado al Gobierno de Bellido que presente alegaciones a la enmienda realizada por la Junta de Andalucía y que permite un mes más de libertad horaria los domingos y festivos al comercio en la ZGAT de Córdoba, a pesar de la petición que el Pleno de la ciudad hizo para que se limitara en el tiempo. Mamen González ha calificado de “inhumano para los trabajadores tanto de las grandes superficies como para los autónomos y el personal del pequeño y mediano comercio” la nueva ZGAT.

El PSOE de Córdoba aboga por una revisión que limite su alcance tanto geográfico como temporal. "Lamentamos la falta de sensibilidad con los más débiles y la pleitesía frente a los fuertes de la Junta de Andalucía y exigimos al alcalde que, como Ayuntamiento, presentemos alegaciones frente a este acuerdo que, si bien acepta la limitación geográfica de la ZGAT al distrito centro, no acepta la reducción temporal, con lo que sigue siendo dañino para el conjunto de la ciudad de Córdoba”, ha detallado la edil socialista. Los argumentos que traslada Carmen González son el impacto laboral negativo, ya que la ZGAT no ha generado empleo adicional y ha habido una disminución en las contrataciones en comparación con años anteriores; el desajuste con la realidad turística, puesto que las zonas de mayor afluencia turística se concentran en el Centro Histórico; la necesidad de conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores del comercio; y que deja sin herramientas al pequeño y mediano comercio para competir con el músculo de las grandes superficies frente a la liberalización de horarios.

Críticas de Hacemos

El grupo municipal de Hacemos Córdoba, por su parte, lamenta profundamente "el nuevo engaño del alcalde y del Partido Popular, que una vez más han demostrado que no son de fiar al incumplir los acuerdos alcanzados en la mesa de trabajo sobre la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT)". A pesar del consenso entre todas las partes, la propuesta del Consejo Andaluz de Comercio "desvirtúa lo pactado: aunque limita el ámbito al centro de la ciudad, mantiene prácticamente intacta la ampliación de los periodos".

Desde Hacemos Córdoba se recuerda que ya en su momento se denunció la decisión del equipo de gobierno municipal y del andaluz, ambos del PP, de ampliar tanto la duración como el alcance de esta figura a toda la ciudad, lo que suponía "una auténtica barbaridad: más festivos y más horas de apertura, sin creación de empleo y con un evidente deterioro de las condiciones laborales, especialmente en el comercio textil y grandes superficies". La coalición de izquierdas recuerda que "se ha trabajado codo con codo con los sindicatos durante meses para revertir un auténtico despropósito, que no atendía ni a las necesidades reales de la ciudad ni a los derechos de quienes trabajan en el comercio. Siempre hemos apostado por el diálogo y por alcanzar acuerdos, y fruto de ese esfuerzo colectivo se logró en la mesa de trabajo un consenso razonable".

"Sin embargo, una vez más, el alcalde y su partido han dado la espalda a las trabajadoras, permitiendo que la Junta vaya a imponer su criterio e incorpore el mes de marzo —haya o no Semana Santa— a los meses propuestos por la Mesa, que eran abril, mayo y octubre, vulnerando así el acuerdo alcanzado”, ha lamentado el grupo municipal", dicen. Desde Hacemos Córdoba se subraya que "esta decisión perjudica también al pequeño y mediano comercio, que no puede competir con las grandes cadenas y que, lejos de beneficiarse, sufre aún más presión". “A este gobierno no le importa ni la conciliación, ni la salud laboral, ni la justicia social. Solo piensan en contentar a los grandes lobbies empresariales a costa de las condiciones de vida de la gente trabajadora”, han añadido.

Ante esta situación, Hacemos Córdoba ha anunciado que pondrá en marcha una campaña específica por todos los comercios de la ciudad para explicar lo ocurrido y señalar la responsabilidad directa del alcalde y del Partido Popular. “La ciudadanía debe saber que el alcalde es un títere del gobierno andaluz, que prioriza su partido por encima de la ciudadanía cordobesa, que no cumple los acuerdos, que gobierna al margen del diálogo social y que desprecia sistemáticamente las necesidades de la clase trabajadora”, concluyen.