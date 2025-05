UGT y CCOO exigen el desbloqueo de las negociaciones del convenio de jardinería en Córdoba.

Representantes sindicales de CCOO Hábitat y UGT Servicios Públicos de Córdoba se han concentrado este jueves a las puertas del Ayuntamiento de Córdoba, junto a trabajadores de jardinería de la provincia, para reclamar el desbloqueo de las negociaciones que, a nivel nacional, se están llevando a cabo para la aprobación de un nuevo convenio colectivo del sector.

Tras la lectura de un manifiesto, en el que los sindicatos señalaban la responsabilidad directa de esta situación en las organizaciones patronales del sector Aseja, Aserpyma y FEEJ ya que, aseguran “su postura, inmovilista y alejada de la realidad" que viven a diario e "impide cualquier progreso real y que su negativa a suscribir un convenio sectorial que aborde de manera efectiva las necesidades de las miles de personas que conforman este sector es sencillamente inaceptable”.

La secretaria de Administración Local de UGT Servicios Públicos de Córdoba, Lourdes Muñoz-Torrero aseguró que “las negociaciones llevan bloqueadas ya seis meses, pero no se trata ya del tiempo, ni siquiera de la plataforma reivindicativa y, desde UGT lo que solicitamos es que no se bloqueen las negociaciones ya que hay muchas trabajadoras y trabajadores que dependen de este convenio colectivo y que su poder adquisitivo está por los suelos”. La secretaria ugetista pidió que no se pongan trabas a la negociación y que “no desprecien a las personas trabajadoras del sector de la jardinería, sino que se pongan a negociar con celeridad y con el principio de buena fe, porque lo contrario sería despreciar las condiciones de trabajo en este sector que tan esencial resulta para la ciudadanía”.

Por su parte, la secretaria general del Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba, Esperanza Sánchez, remarcó que “lo que pedimos desde CCOO es que los trabajadores y las trabajadoras del sector de la jardinería no pierdan su poder adquisitivo, es decir, una subida igual al incremento del coste de la vida” y “que no haya trabajadores y trabajadoras de primera y de segunda. No podemos permitir que si estás contratado por una empresa que tiene adjudicado un servicio ganes menos que si trabajas directamente para la administración. Reivindicamos que al sector de la jardinería se le dé la dignidad que se merece”.

Mantenimiento privatizado

La secretaria de UGT SP Córdoba quiso incidir en “la privatización de los servicios públicos a la que nuestro sindicato se opone frontalmente” y denunció que “el mantenimiento de los jardines de Córdoba se privatizó hace años, pero va in crescendo, por lo que nos encontramos con los trabajadores del ayuntamiento, que son trabajadores públicos con todos sus derechos, y luego los trabajadores de segunda, que son los de las contratas, los de la patronal cuya situación estamos denunciando, por lo que pedimos que no haya trabajadores de primera y de segunda, ya que todas las personas trabajadoras debemos tener los mismos derechos”.

La responsable de CCOO recordó, por su parte, que las zonas verdes son fundamentales en las ciudades. “Son los pulmones de las ciudades, son lugar de esparcimiento, de sociabilización y también de relajación y son fundamentales para una buena calidad de vida pero, sin embargo, no pensamos en los trabajadores y trabajadoras que las mantienen, que son esenciales”, remarcó Sánchez.