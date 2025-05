UGT y CCOO cargan contra la extensión de la ZGAT de Córdoba al mes de marzo

Los sindicatos UGT y CCOO han cargado contra la nueva declaración de Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) de Córdoba, aprobada en el Consejo Asesor de Comercio de la Junta de Andalucía este jueves, y han criticado el hecho de que se haya extendido al mes de marzo. Por contra, consideran un acierto el haber limitado al distrito centro su área de influencia frente a la actual ZGAT que está operativa en todo el término municipal, tal y como habían solicitado los agentes implicados en el sector. La nueva declaración comercial ha ocasionado diversas reacciones en la ciudad: por una parte, la de Comercio Córdoba que se ha mostrado satisfecho por la medida, y la de los grupos de izquierdas del Pleno, PSOE y Hacemos Córdoba, que la han criticado.

Qué dicen los sindicatos

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT de Córdoba ha valorado que la nueva ZGAT reduzca al centro de la ciudad su área de influencia lo que, en palabras de la responsable de comercio, Estela Cabanillas, “supone un enorme logro en la defensa de los derechos de las personas trabajadoras de la capital cordobesa, aunque estamos en absoluto desacuerdo con la inclusión de marzo las fechas de la ZGAT y el Día de Andalucía entre los festivos que podrán abrir los comercios, por lo que seguiremos trabajando para lograr modificarlo”.

Concentración celebrada en diciembre de rechazo a la ampliación de horarios en la ZGAT. / CÓRDOBA

Por su parte, la responsable de Comercio en el sindicato CCOO, María José Merino, no oculta su decepción por la declaración de la nueva ZGAT que no ha respetado el acuerdo alcanzado por el sector hace unos meses en Córdoba. "Para CCOO una mala noticia que se haya decidido no respetar completamente lo que salió de un acuerdo desde Córdoba con todos los partidos políticos y todas las organizaciones sindicales de acuerdo Y es algo que por supuesto ha tenido nuestro voto en contra e intentaremos que nos den las explicaciones pertinentes desde el Ayuntamiento de córdoba", explica.

"Entendemos que la ZGAT debe ser revisadas acorde a lo que en los municipios que son los que verdaderamente controlan lo que necesita la ciudad. Por eso, para nosotros es una muy mala noticia. Había miles de trabajadoras y trabajadores del comercio esperando que se respetara lo acordado. Creemos que los acuerdos y el esfuerzo que se hizo y el trabajo que se realizó deben de cumplirse", argumenta Merino.

Acuerdo sellado por el Pleno

Los sindicatos recuerdan que el 8 de marzo de 2023, la Junta de Andalucía decretó la ZGAT en todo el municipio de Córdoba y que tras diversas movilizaciones de protesta por la aprobación de esta medida, se creó una comisión de seguimiento, de la que formaron parte desde sus inicios. "Hemos conseguido que el informe presentado con la limitación en el tiempo y zona de la misma sea aprobado, eliminando el mes de septiembre y logrando que desaparezca el término municipal al completo, limitándose exclusivamente la ZGAT a la zona centro de la ciudad pero, sin embargo, estamos en completo desacuerdo con la inclusión del mes de marzo en sustitución del de septiembre, algo que han terminado por incluir a última hora, y con el día de Andalucía, 28 de febrero, aprobado como nuevo festivo anual de apertura de comercios, lo que, finalmente, nos deja una sensación agridulce con respecto a los avances conseguidos”, apuntan desde UGT.

Cabanillas, que recordó que “el convenio de comercio deja claro que los domingos no entran dentro de la jornada ordinaria de trabajo”, subrayó que desde UGT valoran "este avance en conciliación de las personas trabajadoras respecto a acotar la zona, pero tras las demás modificaciones, que no estaban si quiera en el aire, y las cuales nos han sorprendido no gratamente, queremos comunicar que seguiremos luchando por que esta Comisión de seguimiento se mantenga viva en aras de valorar si esta limitación es positiva o se debe seguir trabajando en una ZGAT realista para nuestra ciudad, los turistas que nos visitan y por supuesto para las personas trabajadoras”.