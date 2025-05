Así les va a los estudiantes con mejor nota en Selectividad en Córdoba: una buena Pevau tiene su recompensa

Tener una de las mejores notas de Selectividad es una llave maestra para abrir la puerta de los grados en los que es más difícil entrar. Pero ¿qué pasa con ellos después?

Cuatro alumnos de distintos centros de Córdoba que obtuvieron más de un 13 en la Pevau cuentan su experiencia. Miguel Ángel Moreno tiene solo 18 años y el año pasado obtuvo la nota más alta en Selectividad, un 14 redondo, así que podría haber elegido cualquier carrera. Estudiante del IES Fidiana, este año cursa estudios en la Universidad de Sevilla, en el doble grado de Física y Matemáticas, para lo que pedían un 13,764. «He notado un gran cambio, es evidente que hay más carga de trabajo, pero me he adaptado bien», explica, «es algo que me gusta y disfruto de las horas de trabajo porque aprendo muchas cosas nuevas». Según su percepción, el nivel en clase es alto, «pero no todo el mundo tiene la misma vocación». A falta de un examen, ha aprobado todo el primer curso. Si piensa en el futuro, duda entre «dedicarme a la investigación, a la docencia o al mundo de la empresa». De momento, no tiene prisa y está tranquilo. «Es una carrera difícil, pero hay muy buenas perspectivas laborales y eso es un plus».

Vocación y trabajo

Un curso antes, Alejandro Garijo, alumno del IES Antonio Gala de Palma del Río, obtenía un 13,9 y empezaba su andadura en el grado de Farmacia en Sevilla. «No me puedo quejar, estoy en segundo con muy buenas notas y la carrera me encanta». Inmerso en los últimos exámenes, confiesa que su sueño es «sacar el FIR y trabajar en un hospital». Hay asignaturas como Historia de la Farmacia que no se esperaba, pero la carrera no le ha defraudado. «Es más o menos lo que esperaba, estoy contento».

Estudiantes realizan la Selectividad en Córdoba. / A. J. González

La vocación lleva a algunos alumnos a persistir hasta que lo consiguen. Es el caso de Sara de la Cruz, del IES Medina Azahara, que no entró en Medicina por unas décimas y después de empezar Enfermería, repitió la Selectividad y pudo hacer lo que quería en la UCO. Ahora, acaba de terminar el MIR y en junio entrará en Medicina Interna del hospital Reina Sofía. «Siempre tuve claro que la medicina era lo mío y aunque la carrera ha requerido mucho esfuerzo, no me ha defraudado, la he sacado a año por curso y tengo muchas ganas de empezar a trabajar».

Ana M. Toribio, del IES López Neyra, hizo Selectividad en 2013 y obtuvo más de un 13 y el Premio Nacional de Bachillerato, lo que le valió para estudiar Ingeniería Aeroespacial en Sevilla y un máster de Ingeniería Aeronáutica. Desde que acabó la carrera, no ha dejado de trabajar en grandes empresas del sector, dentro y fuera de España. Acaba de ser mamá mientras trabaja para Airbus en Sevilla, en el proyecto del A400M. «Es una carrera muy bonita, con muchas salidas, estoy encantada, el esfuerzo ha merecido la pena».

