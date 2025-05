La Junta de Andalucía no consigue vender los terrenos del Cordel de Écija

La Junta de Andalucía no ha conseguido comprador para los terrenos del Cordel de Écija, situados en el Distrito Sur de Córdoba capital, que sacó a la venta a finales del año pasado. El Gobierno autonómico ya había intentado subastar con anterioridad esta franja de 44.877,72 metros cuadrados, y nadie pujó. Ahora, el método de enajenación directa tampoco ha conseguido comprador.

El plazo para presentar ofertas se cerraba este miércoles 28 de mayo. Es decir, que ha habido casi medio año para hacer una oferta a la Junta por unos terrenos a desarrollar donde están dibujadas viviendas, equipamientos y un enclave comercial, así como una pasarela que conecte el Cordel con el otro lado del río.

¿Qué pasa a partir de ahora?

Ahora, según ha podido saber este periódico de fuentes conocedoras de las aspiraciones comerciales sobre el Cordel, lo que puede ocurrir es que la Junta de Andalucía actúe directamente con otros propietarios en la gestión urbanística de estos suelos.

Que nadie se haya hecho con los terrenos no quiere decir que estos no hayan sido interesantes para algunos empresarios. Para la zona hay un proyecto que se presentó hace ya años y que no ha conseguido ponerse en pie, a pesar de que algunos promotores le han echado el ojo a los terrenos. Fue el caso de Lar España, que quería pilotar el proyecto de urbanización de estas 21 hectáreas.

Terrenos del Cordel de Écija, en una imagen de archivo. / A. J. GONZÁLEZ

Alternativas

Esto no terminó de cuajar, lo que no significa que esté todo perdido. Según pudo saber este periódico, el empresario gaditano José Luis López Fernández, conocido como El Turronero, también estaba interesado en desarrollar planes comerciales en el Cordel.

En cualquier caso, y según señalan las fuentes consultadas, que la venta no haya conseguido comprador era algo que se barajaba que ocurriera. El precio de venta era, cabe recordar, 7,8 millones de euros, cuando la subasta se activó a partir de los nueve millones.

Suscríbete para seguir leyendo