El Pleno de Córdoba prorroga el contrato de la luz en una sesión extraordinaria y urgente en plena Feria

El Pleno de Córdoba se ha reunido este miércoles en sesión extraordinaria y urgente para poder dar luz verde a una modificación de crédito del presupuesto de 2025, que permita prorrogar el contrato de la luz antes de que expirara el 9 de junio. La urgencia ha obligado al gobierno municipal a convocar este pleno extraordinario en mitad de la Feria de Córdoba para poder atender estas obligaciones inaplazables. La sesión se ha extendido más de lo que a priori se había previsto por los temas tratados llegando al doble turno de palabra y el debate ha terminado desviándose hacia la política nacional con alusión incluida al gran apagón del 28 de abril. En concreto, se ha aprobado la modificación por un importe de 1.491.522,25 euros para el contrato de suministro de energía eléctrica, en media y baja tensión del Ayuntamiento de Córdoba y de diversas entidades municipales dependientes.

Los créditos iniciales en el presupuesto de 2025 para la electricidad del Ayuntamiento y sus organismos autónomos eran de 8,5 millones de euros, mientras el gasto estimado con la prórroga y la actualización de precios, ha sido finalmente de 10 millones de euros, por lo que ha habido que aumentar las dotaciones presupuestarias en 1,5 millones de euros para poder prorrogar el contrato de suministro.

Justificación de la urgencia

La primera teniente de alcalde de Hacienda, Blanca Torrent, ha justificado la convocatoria extraordinaria y urgente de la sesión para poder prorrogar por segundo año este contrato con Endesa de 2023, al ser "un servicio esencial". La edil ha justificado que se ha producido una revisión de precios "dentro de los plazos establecidos con una modificación puntual y justificada". Torrent ha añadido que en todos los informes se recoge la necesidad de prorrogar el contrato, aunque la modificación cuenta con un informe desfavorable de la Intervención de Fondos, que advierte de que este procedimiento de urgencias sólo se puede utilizar "en caso de calamidades o causas similares".

La delegada de Hacienda, Blanca Torrent. / VÍCTOR CASTRO

El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, responsable de este contrato de suministro eléctrico, ha dicho no entender las críticas de la oposición y ha defendido la imposibilidad de que el equipo de gobierno estimase el precio de la luz cuando se firmó el contrato en 2023. "Nadie puede estimar el precio de la energía", ha asegurado. Por este motivo, el edil del PP ha dicho no entender que se haya prolongado la sesión. "¿De verdad van a abrir un debate sobre esto? No ha habido ningún problema provocado por una falta de gestión, donde sí hubo incompetencia fue en el apagón del 28 de abril y Pedro Sánchez todavía no ha pedido perdón", ha añadido para criticar al Gobierno de la Nación.

Duras críticas de la oposición

El portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, lamentó ya ayer que el equipo de gobierno no haya tramitado con tiempo suficiente la prórroga del contrato, ni haya negociado la actualización de precios de la electricidad, ni la dotación de los suficientes créditos presupuestarios, y hoy José Antonio Romero ha redundado en el salón de plenos en estas críticas votando su grupo municipal en contra de la urgencia de la sesión plenaria y absteniéndose "por responsabilidad" en el punto en sí.

Bancada del grupo socialista y Hacemos Córdoba. / VÍCTOR CASTRO

El edil socialista ha reseñado que la operación se realiza por la mala gestión del equipo de gobierno, "es una calamidad", y que la revisión de precios que se aprueba este miércoles se podía haber previsto antes. Romero ha lamentado que Madruga haya tratado de "desviar la atención" apuntando a Pedro Sánchez, en lugar de admitir que la revisión de precios no se hizo bien.

El portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, por su parte, ha explicado la abstención de su grupo municipal "por responsabilidad", y ha coincidido con el PSOE en señalar que esta sesión extraordinaria y urgente "responde a la falta de planificación del gobierno municipal". Hidalgo ha lamentado también que el equipo de gobierno actúe con soberbia y no explique las razones de su proceder. "Estas cuestiones son solventables con una buena gestión de la que aquí hay carencia", ha añadido el portavoz de la coalición.

La portavoz de Vox durante su intervención. / VÍCTOR CASTRO

Paula Badanelli, portavoz de Vox, ha criticado la convocatoria en sesión extraordinaria del Pleno y la urgencia por la que se ha convocado y ha sostenido que "los cordobeses no son tontos" y no van a tener "nublada la razón por estar en Feria". La edil ha arremetido contra el presupuesto "hecho para las fotos, pero que no responde al rigor" y contra la gestión de la delegada de Hacienda. "No está ni de lejos justificada la urgencia", ha dicho Badanelli.

Más modificaciones de crédito

El Pleno extraordinario también ha aprobado dos expedientes de modificación de créditos más para incorporar facturas no aplicadas al presupuesto del 2024 por importe de 443.643 euros y 1.152.615,77 euros, respectivamente, con cargo al remanente líquido de tesorería para gastos generales. Estas operaciones también cuentan con los informes desfavorables de la Intervención de Fondos.

El PP ha votado a favor de sendas modificaciones, mientras que PSOE y Hacemos se han abstenido y Vox ha votado en contra.