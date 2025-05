Del paseo a la barra, del coche de caballos al baile: el tardeo del martes en la Feria de Córdoba

Le costó arrancar al martes de Feria, previo a uno de los días grandes de la celebración, pero cuando el sol comenzó a aflojar su intensidad sobre El Arenal, en torno a las 19.00 horas, y la tarde se fue transformando en noche, los cordobeses -siempre desafiantes, aunque prudentes frente al calor- tomaron las atracciones y, sobre todo, las casetas.

En ese impás horario en el que el cada vez más popular tardeo se entremezcla con la sobremesa de las comidas de empresa, los caballos fueron los grandes protagonistas de la calle Guadalquivir. Avanzaban con elegancia y firmeza, mientras los cocheros saludaban llevándose la mano al sombrero cordobés y un leve gesto corporal. Las mujeres, muchas con copa de fino en mano, lucían sus vestidos de gitana con gracia y alegría.

Los caballos toman la calle

Con el paso de las horas, los caballos dieron paso a la bulla. Jóvenes -y aquellos que no lo son tanto- se agolpaban a las puertas de las casetas, donde ya era habitual hacer cola. Deslizarse por El Arenal en busca de una caseta con espacio para bailar se convirtió en una tarea complicada, y acercarse a la barra, en una misión que requería paciencia y algo de arte. «Hemos venido hoy porque mañana va as ser imposible», decía un grupo de seis universitarios que afirmaban gustarle la Feria «pero más tranquilita», «¿las clases? Bueno, mañana la primera es a las 11 horas, mucho se tiene que alargar el día para no ir mañana», decía otro entre risas.

Diferentes ambientes para disfrutar

Como es habitual en la Feria de Córdoba, el flamenco se mezclaba con el reguetón, los clásicos de los 2000 del pop nacional con los temas más actuales, y los djs compartían protagonismo con conciertos en directo. En El Rincón Cubano, la fiesta comenzó temprano y la pista se llenó de ritmos variados, incluida una versión del clásico partisano Bella Ciao, con imágenes de Fidel Castro, Mandela y Ernesto Ché Guevara de fondo. Como ya es tradición, el concejal Juan Hidalgo animaba el ambiente desde la mesa de mezclas, ejerciendo de maestro de ceremonias. Cosas que solo pasan en El Arenal: la diversión siempre va por delante.

La Feria de Córdoba en imágenes: un martes para tomárselo sin prisas en El Arenal / manuel murillo

La caseta Capirote fue una de las más concurridas. Dentro, los abanicos ayudaban a los ya forzados aires acondicionados a combatir el calor. La música mezclaba imprescindibles de fiesta, como Follow the Leader, con éxitos recientes de Bad Bunny. En El Cosso, también abarrotado, un dj calentaba el ambiente. «Ahora empieza lo bueno», decía un joven de 30 años mientras brindaba con sus amigos la primera jarra de rebujito.

Frente a estas propuestas más modernas, otras casetas apostaban por un ambiente más tradicional e íntimo. Es el caso de La Gitanilla, donde el repiqueteo de una guitarra acompañaba a grupos de jóvenes vestidos con chaqueta, en una suerte de sevillanización de la Feria de Córdoba que algunos celebran y otros cuestionan.

Baile y cante en la caseta La Maceta, premio a la mejor caseta con ambiente y decoración tradicional. / manuel murillo

En Yerbabuena y El Picoteo, las colas superaban ya la decena de personas. En La Puñetera, un grupo versionaba clásicos como 'Nada fue un error' o 'Hago chas y aparezco a tu lado', mezclándolos con temas más actuales como 'Tacones rojos' de Sebastián Yatra. «Es la mejor combinación», decía una de las asistentes, en una caseta donde se reunían personas de todas las edades, creando un ambiente tan variopinto como festivo.

La Feria, al fin, tomó velocidad. El martes fue el preludio de lo que promete ser este miércoles un día muy intenso, con casetas a pleno rendimiento, calles repletas y ese espíritu cordobés que, entre fino y sevillanas, sabe transformar cualquier día normal en una noche para el recuerdo.