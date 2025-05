82.000 trabajadores inician a partir de junio la jornada intensiva por calor en Córdoba

El próximo domingo, 1 de junio, comenzará oficialmente la aplicación de jornadas laborales intensivas por el calor en Córdoba, una medida recogida en diferentes convenios sectoriales para prevenir riesgos en la salud de los trabajadores ante las altas temperaturas. De acuerdo con las estimaciones facilitadas por UGT y CCOO, unos 82.000 profesionales de la provincia se verán afectados por el cambio de horario laboral, que se inicia en el campo.

En el sector primario, 55.000 jornaleros tendrán jornada intensiva desde este domingo hasta el 31 de agosto. El convenio marca que pueden trabajar durante seis horas y diez minutos, incluyendo el tiempo para el desayuno.

Después de este, la construcción aplicará la jornada continua del 16 de junio al 5 de septiembre. La medida llegará a unos 20.000 trabajadores que están en el tajo siete horas diarias y que no podrán empezar su actividad más tarde de las 7.00 horas.

Los 5.000 profesionales de la madera tampoco pueden iniciar la producción más tarde, pero en este caso su jornada continua dura ocho horas. Se implantará el 1 de julio y se extiende hasta el 31 de agosto. De otra parte, la jornada de los 2.000 trabajadores cordobeses de derivados del cemento dura, asimismo, siete horas. Será intensiva desde el 23 de junio hasta el 5 de septiembre.

En la industria del metal, en cambio, el convenio no recoge la jornada intensiva, pero sí existe la recomendación de que las empresas y los representantes de las plantillas negocien su implantación del 15 de junio al 15 de septiembre. El secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT, Pedro Téllez, recuerda, además, que no se deben realizar trabajos al aire libre desde las 15.00 horas en los meses de julio y agosto.

"El calor mata"

Acerca de los efectos de las altas temperaturas en los trabajadores, el secretario de Salud laboral de UGT, Jaime Sarmiento, subraya que «el calor mata». En esta línea, afirma que, más allá de las muertes por golpe de calor, «puede estar involucrado en accidentes graves y mortales, por ejemplo, la caída de un andamio por haber sufrido un mareo».

Este responsable sindical recuerda a los trabajadores que los sindicatos pueden denunciar las infracciones ante la inspección si les informan sobre ellas y «sin involucrar al denunciante». Además, destaca que el incumplimiento de la jornada intensiva puede perjudicar al trabajador más allá del riesgo para su salud, dado que se han dado casos de denegación de indemnizaciones por accidente laboral al encontrarse la víctima fuera de ese horario.

"Las empresas no están preparadas"

Su homólogo en CCOO, Aurelio Martín, lamenta que «hay muchos sectores que van tarde» en la aplicación de medidas para mitigar el impacto del calor, que pueden ser adaptaciones horarias, el uso de máquinas para rebajar las temperaturas y otras. Así, señala que «se echa encima el calor y las empresas no están preparadas. Ahora, corriendo, revisan equipos de aire y no se ponen en marcha o no se tienen protocolos». Como aspecto positivo, el secretario de Salud laboral de CCOO pone en valor el protocolo frente a las altas temperaturas que sí ha elaborado el sector de la construcción en consenso con los sindicatos.

En el caso de la industria, sin embargo, lamenta que no se ha alcanzado un acuerdo para incluir la jornada intensiva en el convenio. «Lo máximo que hemos conseguido es una recomendación, que no obliga y no se cumple», comenta.

Decenas de denuncias

En cuanto a la actuación sindical en materia de salud laboral en el periodo estival, UGT y CCOO apuntan al desarrollo de iniciativas para la información y la prevención de riesgos, y a las denuncias presentadas ante la Inspección de Trabajo al observar infracciones.

Pedro Téllez comenta que el año pasado formularon una veintena de denuncias por incumplimientos de las condiciones laborales en la construcción, la industria o la agroalimentarción. De su parte, Aurelio Martín detalla que desde CCOO presentaron más de medio centenar de denuncias solo en servicios. «Año tras año, venimos haciendo la misma denuncia, en muchos casos, a las mismas empresas», asegura en alusión al exceso de temperatura en los locales.

41 grados el domingo

El inicio de las jornadas continuas coincide con una escalada de las temperaturas que dejará, previsiblemente, 41 grados centígrados el próximo domingo. De este modo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que las máximas se elevarán hasta cinco grados centígrados esta semana, respecto a los 36 grados anunciados para hoy martes en la capital.

Precisamente, los sindicatos recuerdan que, más allá de lo establecido en los convenios de trabajo, existen normativas que las empresas deben cumplir como el Real Decreto-ley 4/2023 que, entre otros aspectos, obliga a tener en cuenta los avisos de la Aemet sobre fenómenos meteorológicos adversos para una adecuada prevención de los riesgos laborales.

Otro real decreto, el 486/1997, precisa que las temperaturas no podrán superar los 27 grados centígrados en locales cerrados donde se realicen trabajos sedentarios, ni exceder los 25 grados cuando se desarrollen trabajos ligeros en esos espacios.