"Las donaciones de sangre en Córdoba no deben bajar durante la Feria ni porque llegue el verano"

Rafael Villalba Montoro (Córdoba, 1960), especialista en Hematología y Hemoterapia, ha sido nombrado recientemente director asistencial del Centro de Transfusión, Tejidos y Células (CTTC) de Córdoba. Este facultativo estudió Medicina en la Universidad de Córdoba, realizó la especialidad en el hospital universitario Reina Sofía y, tras dicha preparación, se vinculó al Centro de Transfusión, en el que ejerce desde hace más de tres décadas. En el Centro de Transfusión de Córdoba ha asumido distintas funciones, entre ellas la de ser responsable del Banco de Tejidos.

¿Qué objetivos se plantea como nuevo responsable del Centro de Transfusión de Córdoba?

Para mí es un reto poder asumir la dirección asistencial en la etapa final de mi carrera. El Centro de Transfusión de Córdoba, como les ocurre al resto de centros de transfusión, tiene el reto de lograr la autosuficiencia, lo que quiere decir conseguir las suficientes donaciones de sangre para atender la demanda hospitalaria y también de plasma y de otros componentes para la fabricación y administración de medicamentos cada día. Por otro lado, los centros de transfusión tenemos que adaptarnos a una normativa europea sobre las normas de calidad y seguridad de las sustancias de origen humano destinadas a su aplicación en el ser humano.

En otras ocasiones se ha dicho desde el CTTC que los cordobeses son generosos con la donación de sangre, pero no es menos cierto que en los últimos años, al no poder seguir donando personas que superan los 65 años, que es el límite de edad existente para este gesto solidario, y por la caída de la natalidad, no se logra renovar de forma suficiente el censo de donantes. ¿Cómo se puede rebajar este déficit? ¿No se plantea elevar a los 70 años el límite de edad actual de 65 años para donar sangre teniendo en cuenta la mayor esperanza de vida?

Rafael Villalba, director asistencial del Centro de Transfusión de Córdoba. / A.J. GONZÁLEZ

Los cordobeses son solidarios con la donación de sangre desde hace años, pero apenas un 5% de la población que puede donar sangre lo hace habitualmente. La caída de las donaciones de sangre es una realidad, no solo en Córdoba, sino en todo el mundo, porque la pirámide de población está envejecida y hay que hacer mucho esfuerzo para que las personas jóvenes se animen a incorporarse a la donación. Desde nuestro centro de Córdoba tratamos de seguir obteniendo las reservas que nos demandan los hospitales gracias a las donaciones que se consiguen en nuestra sede y en las colectas que organizamos en toda la provincia. También potenciamos las llamadas telefónicas a donantes habituales y se realiza promoción de la donación para que no nos fallen esos voluntarios fijos y para que surjan otros nuevos. Acerca de la edad para poder donar sangre, que ahora mismo se sitúa entre los 18 a 65 años, esta semana se ha aprobado una guía del Consejo de Europa, en la que se recomienda ampliar la edad para poder donar sangre hasta los 70 años o incluso poder realizar una primera donación con 65 años, frente al límite de hasta 60 años para esa primera vez de ahora. Sin embargo, no dejan de ser recomendaciones, porque estamos sujetos a marcos legislativos, por lo que hasta que no se aprueben esos cambios, pues solo podrán donar sangre personas de más de 65 años, en casos excepcionales que ya se permiten en estos momentos, como tener un fenotipo concreto o disponer de plaquetas para ciertos casos especiales.

Tenemos una dependencia exterior de importar medicamentos derivados del plasma, que tal y como está la situación del mundo sería mejor ser autosuficientes"

¿Existen programas de ahorro de componentes sanguíneos?

Las nuevas técnicas quirúrgicas están permitiendo un uso inferior medio de sangre, pero existen componentes de la sangre que necesitan ser repuestos constantemente, porque por ejemplo, las plaquetas solo tienen 5 días de vida útil. Por eso, las donaciones de sangre no deberían bajar durante la Feria de Córdoba, ni porque llegue el verano o porque haya un puente festivo, ya que puede comprometer el abastecimiento de plaquetas y del resto de componentes de la sangre. Por otro lado, es necesario donar plasma, que se puede hacer de forma específica y con más frecuencia que las donaciones de sangre, porque es muy útil para la fabricación de medicamentos y para el tratamiento de pacientes. Tenemos una dependencia exterior de importar medicamentos derivados del plasma, que tal y como está la situación del mundo sería mejor ser autosuficientes. Por eso, es fundamental que los donantes de sangre conozcan que existe esa modalidad de donación de plasma, también muy necesaria.

¿Una persona con ‘piercings’ o tatuajes puede donar sangre?

Sí, se puede donar 4 meses después de someterse a algunas de esas técnicas, previa realización de pruebas convenientes que indiquen que la persona está bien de salud.

Rafael Villalba, director del Centro de Transfusión de Córdoba. / A.J. GONZÁLEZ

A veces, se ha considerado la donación de tejidos como el hermano pobre del trasplante, pero ayuda a resolver muchas situaciones vitales"

¿Qué destacaría del Banco de Tejidos de Córdoba?

El Banco de Tejidos de Córdoba es único en Andalucía en muchos aspectos y, por citar alguna de sus funciones, trabajamos en la optimización de técnicas de criopreservación de tejidos. A veces, se ha considerado la donación de tejidos como el hermano pobre del trasplante, pero los tejidos son tremendamente útiles y permiten realizar miles de trasplantes en España, de córnea, válvulas cardiacas, arterias, piel, membrana amniótica, hueso, entre otros, ayudando a resolver muchas situaciones vitales.

