Narci Ruiz: «Este proyecto es una apuesta decidida por educar en valores desde nuestras raíces culturales»

- 25 centros inscritos y más de 3.000 alumnos y alumnas y 207 docentes han participado en el ‘XIII Concurso Municipal de Patios Cordobeses en Centros Escolares’. ¿Qué destacaría de esta edición?

Me ha sorprendido muchísimo de esta edición el nivel de implicación y entusiasmo de toda la comunidad educativa. La participación de 25 centros y más de 3.000 alumnos y alumnas es una muestra del arraigo que esta iniciativa tiene ya en los colegios cordobeses. Es uno de los programas ‘estrella’ de la Delegación de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba, por ello estamos incidiendo en mejorar su calidad en cada edición. Y es que merece mucho la pena comprobar cómo crece la ilusión por recrear los patios en las propias instalaciones escolares, convirtiéndose en un proyecto común entre alumnado, profesorado y familias. Lo más destacable de este año ha sido el mimo con el que se ha trabajado cada detalle, la originalidad de los decorados y el sentimiento de identidad y orgullo que transmite cada uno de estos patios escolares. Además, este año la coincidencia con el 150 aniversario de Julio Romero de Torres ha aportado un valor simbólico añadido.

«Julio Romero de Torres no solo fue un pintor universal, sino un referente cultural que sigue muy vivo en nuestra ciudad»

- Alumnado y profesorado han convertido una parte de su colegio en pequeños patios cordobeses y los han decorado con flores, macetas y objetos tradicionales. ¿Cómo ha sido el resultado final?

El resultado ha sido emocionante y muy inspirador. Hemos podido visitar verdaderos rincones de belleza, autenticidad y creatividad. Cada centro ha interpretado el espíritu del patio cordobés a su manera, con una sensibilidad que demuestra el conocimiento y cariño que niños y niñas tienen hacia nuestras tradiciones. Las flores, las rejas decoradas, las fuentes, los objetos antiguos… Todo ha sido cuidado con esmero. Pero más allá de lo estético, lo más importante ha sido el proceso: el trabajo en equipo, la colaboración entre generaciones, la conexión entre la escuela y la ciudad. El patio ha sido una excusa maravillosa para hablar de cultura, de tradición, de historia, de convivencia y de sostenibilidad.

La delegada de Educación e Infancia junto a los escolares del E.I. Parque Fidiana. / Córdoba

- En esta edición, el legado de Julio Romero de Torres también ha estado muy presente, ¿no es así?

Así es. Y ha sido uno de los elementos más ilusionantes de este año. En el 150 aniversario del nacimiento de Julio Romero de Torres, muchos colegios han querido rendirle homenaje, integrando su figura y su obra en los patios. Hemos visto retratos, referencias a sus cuadros más icónicos, poemas y murales creados por el propio alumnado. Su estética y su profundo amor por Córdoba han servido de inspiración, conectando el arte y la tradición de una forma muy pedagógica. Ha sido una oportunidad para acercar su legado a los más jóvenes y para que descubran que Julio Romero de Torres no solo fue un pintor universal, sino un referente cultural que sigue muy vivo en nuestra ciudad.

Uno de los rincones participantes en el concurso. / Córdoba

- Además del concurso de patios, los escolares han disfrutado de diferentes actividades que forman parte del programa educativo ‘Nuestros Patios, Patrimonio Inmaterial’. ¿Cómo ha sido la participación?

La participación ha sido muy activa y enriquecedora. El programa educativo ‘Nuestros Patios, Patrimonio Inmaterial’ no se limita al concurso, sino que incluye una serie de acciones paralelas como entretenidos talleres, visitas, actividades interactivas o encuentros con personas cuidadoras de patios, que transmiten su experiencia y su pasión, y a los que tenemos que agradecerles el cariño y esmero que le ponen al cuidar estos espacios durante todo el año para mostrarlos en mayo a Córdoba y al resto del mundo a través del festival de los patios cordobeses. De esta forma, el alumnado ha podido aprender no solo cómo se cuida un patio, sino también el valor cultural, histórico y emocional que tiene este patrimonio vivo y lo importante que es su conservación y promoción para garantizar su continuidad. Este año, además, se ha incorporado material didáctico adaptado a distintas etapas educativas, lo que ha facilitado una participación más inclusiva. Y me toca dar las gracias al magnífico equipo técnico con el que cuenta la Delegación que dirijo, que cada año se supera. No es de extrañar que los centros nos hayan trasladado su satisfacción por la calidad de las actividades y el impacto positivo que tienen en la motivación del alumnado y esto, evidentemente, me llena de alegría.

El legado de Julio Romero de Torres ha estado muy presente en la XIII edición. / Córdoba

- Con este proyecto, la Delegación de Educación e Infancia promueve una de las fiestas más populares de Córdoba y fomenta la tradición, el arte y la convivencia entre los más jóvenes.

Efectivamente. Este proyecto es una apuesta decidida por educar en valores desde nuestras raíces culturales. Los patios son mucho más que una imagen bonita: son un símbolo de convivencia, de hospitalidad, de esfuerzo compartido. Con este programa conseguimos que los más pequeños no solo conozcan esta tradición reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, sino que la vivan intensamente, la sientan suya y la proyecten hacia el futuro. Si algo tengo claro en materia de Educación es que la clave está en combinar creatividad, identidad y participación, y este concurso es una muestra clara de cómo desde el ámbito municipal, aunque sin competencias directas en educación, podemos contribuir a enriquecer el proceso de aprendizaje de nuestros niños y niñas. Y lo hacemos con el mejor lenguaje posible: el de las flores, los colores, la alegría y el orgullo de ser cordobeses.

¿Qué centros escolares han sido premiados?

Listado de centros premiados en cada modalidad 1. Modalidad de Escuelas Infantiles: Accésit a la E.I Sonrisas.

Accésit a la E.I Santuario.

Tercer premio a la E.I Miraflores.

Segundo premio a la E.I Cruz de Juárez.

Primer premio a la E.I Parque Fidiana. 2. Modalidad de Educación Infantil y Educación Primaria: Accésit al CDP Sagrada Familia.

Accésit al CEIP Azahara.

Accésit al CEIP Concepción Arenal.

Accésit al CDP Virgen de la Fuensanta.

Accésit al CEIP Jerónimo Luis de Cabrera.

Accésit al CEIP Torre Malmuerta.

Accésit al CEIP La Aduana.

Tercer premio al CEIP Nuestra Señora de Linares.

Segundo premio al CDP San Rafael Sr. Obispo.

Primer premio al CEIP Alcalde Jiménez Ruiz. 3. Modalidad de Educación Especial: Accésit al CEIP Tirso de Molina.

Tercer premio al IES IES Galileo Galilei.

Segundo premio al CEIP Al-Ándalus.

Primer premio al IES Puente de Alcolea. 4. Modalidad de Educación Secundaria: Accésit al IES Maimónides.

Tercer premio al IES Santa Rosa de Lima.

Segundo premio al IES El Tablero.

Primer premio al IES Luis de Góngora. 5. Modalidad de Educación Permanente: Tercer Premio al Hospital de Día Los Morales.

Segundo premio a la Residencia Escolar La Aduana.

Primer Premio al CIMI Sierra Morena.

E.I Parque Fidiana, primer premio de Escuelas Infantiles / Manuel Murillo

CEIP Alcalde Jiménez Ruiz, primer premio de Educación Infantil y Educación Primaria. / Manuel Murillo

IES Puente de Alcolea, primer premio de Educación Especial. / Manuel Murillo

IES Luis de Góngora, primer premio de Educación Secundaria. / Manuel Murillo