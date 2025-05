«El modelo de Feria busca el máximo beneficio respetando las normas»

-¿Cómo está siendo la cuenta atrás para la Feria?

-La verdad es que es una cuenta atrás, como siempre, muy estresada. Conforme que llevas más tiempo en la delegación, tienes más estrés y conoces más problemas. No solamente empiezan los problemas cuando empezamos a sacar las bases, sino conforme va transcurriendo el plazo, hay cambios de nombres, cambios de potencia de electricidad, tenemos problemas con la dimensión de las rejas, hay uno detrás del otro y vamos intentando solventar.

-Es mucho trabajo...

-Sí, la verdad es que sí. Ya mi delegación no vive en el Palacio de Orive, ahora vive aquí en la Feria, ya no solamente están trabajando en horario de mañana, sino incluso noche, es estar aquí todo el día. Luego todos los servicios municipales están perfectamente coordinados, todos los días hay una reunión, aquí no se escapa absolutamente nada, todo el mundo sabe dónde tiene que ir. Son muchas cosas, pero la delegación funciona como un reloj, es una maravilla, tengo mucha suerte.

-Estamos en mínimos históricos en cuanto a cantidad de casetas ¿Hay un plan para revertir esta situación?

-Yo soy de letras, no soy de números, la función que nosotros tenemos como equipo de gobierno no es que haya 82, 122 o 143 casetas, sino que el recinto esté lleno. Estamos prácticamente rozando el 100%, eso es un hito. La calidad es una cosa fundamental, lo que la gente quiere es que sus casetas tengan un patio, mejores instalaciones de cuartos de baño, mejores cocinas, todo eso necesitaba metros y esos metros antiguamente no se daban porque no teníamos, se daban casetas de 300 metros, 200 metros incluso, y este año ya estamos en una media de 400, 450 o 500 metros por caseta, eso es un salto cualitativo que nos proporciona calidad a la hora de que una caseta pueda mantener unos gastos. Antiguamente teníamos una feria donde había determinadas casetas, un 20%, que estaban hipersaturadas, y había otras que estaban prácticamente vacías, hoy día ya no nos encontramos con eso. La feria en general goza de una magnífica salud, y no es gracias a nosotros solo, es gracias al empeño que tienen todos los caseteros.

Montaje de las casetas. / A. J. González

-¿En el modelo actual de feria premia el negocio? Solo tres asociaciones gestionarán sus propias casetas…

-Yo lo que recibo son solicitudes, y en esas solicitudes el modelo es el que hay, buscando el máximo beneficio para quien quiere montar estas casetas y respetando las normas. Si una asociación de vecinos quiere montar aquí tiene su sitio, si una empresa quiere montar una caseta, aquí tiene también su sitio, la cuestión es lo importante, la feria es para el cordobés y nuestro principal objetivo siempre será el cordobés. La sociedad va evolucionando y nosotros nos tenemos que adaptar a la sociedad, si la sociedad está demandando unas casetas de determinados metros o de determinada gestión, tenemos que adaptarnos a esa realidad.

-¿Qué mejoras hay pendientes en el recinto ferial?

-En el recinto ferial nunca se había invertido nada y ya se ha hecho el saneamiento, que eso no se ve, pero fue un gasto importantísimo que se culminó el año pasado. Ahora está pendiente la plantación de árboles, pero los temas técnicos han hecho que se demore y aunque el contrato ya estaba listo para plantarlos en esta Feria, los jardineros nos han dicho que no es época de plantar árboles, sino que será en octubre. Lo siguiente es el soterramiento de la luz, que tenemos primero que negociar con Endesa.

-¿Hay proyecto para dejar fijas las estructuras de las casetas?

-Nosotros hemos llegado a un acuerdo con los caseteros y vamos a apoyarlos en el montaje. En el presupuesto de 2026 José María Bellido se ha comprometido a que haya una partida muy muy importante para esa ayuda a los caseteros. Entonces, el tema de la estructura fija ya se ha superado. Ahora mismo no se plantea, porque su problema era el coste de montaje y nosotros vamos a ayudarlos o por lo menos a mitigar la profunda carga que tienen.

-¿Se ha planteado acortar la duración de la Feria?

-No se ha planteado ningún tipo de cambio en los días, ni por parte de la ciudadanía, ni por parte de las personas que montan. Es un tema que no está en el diálogo, en la conversación, ni entre las necesidades.

Operarios del Ayuntamiento ponen a punto el albero del recinto ferial. / A. J. González

-¿Qué tiene que mejorar en la Feria?

-A mí lo que me gustaría es que hubiera más caballos en la Feria de Córdoba, y a nivel orgánico rebajar de burocracia, que es lo que necesitan los caseteros. Este año estamos teniendo mucha mano izquierda con nuestros técnicos para que sean todo facilidades. En la medida de nuestras posibilidades queremos que sea para cuatro años de montaje. Nosotros estamos muy agradecidos a los caseteros por montar la verdadera maravilla que montan, porque no hay una feria, en calidad, como la de Córdoba.

-¿Qué se va a mejorar en las Cruces y los Patios?

-Este año hemos tenido un magnífico resultado en Cruces y hemos detectado cosas que podemos realizar mejor el año que viene, ya las tenemos apuntadas y estamos trabajando sobre ellas en las distintas delegaciones. Nuestro trabajo es conservar Córdoba y con los Patios lo que buscamos siempre es no mirarlos como un objeto turístico, sino mirarlo verdaderamente como la grandeza que tiene como actividad. Ya estamos trabajando también en varias mejoras, escuchando a todo el mundo y visitando los Patios con la mente abierta a las propuestas.

Suscríbete para seguir leyendo