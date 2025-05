El PSOE exige la publicación del mapa de refugios climáticos para este verano en Córdoba

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Joaquín Dobladez, ha exigido al gobierno municipal del PP la publicación del mapa de refugios climáticos para este verano para “así evitar lo que ocurrió el año pasado y que este 2025 no sea otro año perdido”. En rueda de prensa, Dobladez ha recordado que el pasado año, tras cuatro olas de calor y con temperaturas extremas, la ciudad volvió a aparecer como la más calurosa del país y quedó en evidencia la falta de planificación del gobierno de Bellido en la gestión de los espacios públicos. “Una ciudad que acabó el pasado verano sin suficientes zonas de sombras entoldadas, con parques sin sombras, ni en las zonas infantiles; sin tener un plan de arbolado ni rutas de sombra y agua para quienes nos visitan, y que no cuenta con una red de refugios climáticos para los que no pueden tener confort térmico en sus casas”, ha detallado.

Así, aludió a que el PSOE propuso el pasado año la creación de una red de refugios climáticos como vienen desarrollando desde hace años ciudades como Barcelona, que estructuró una red pionera que cuenta con 354 espacios públicos, o Bilbao, con 130 e incluye recintos privados. “¿Por qué aquí no? Debemos dar un paso adelante y contemplar espacios como bibliotecas, centros cívicos o museos, así como parques y piscinas municipales al aire libre, e incluso equipamientos pertenecientes a otras instituciones con las que se podría llegar a acuerdos y también espacios privados”, ha expuesto el socialista.

El edil ha recordado que en el mes de enero la junta de gobierno local aprobó el documento inicial del Plan Municipal contra el Cambio Climático para la ciudad, que luego pasó por el Pleno, diseñado para desarrollarse hasta 2030, donde se planteaba priorizar la adaptación de los barrios más vulnerables de la ciudad "especialmente la de Las Palmeras, el Barrio del Guadalquivir, el Sector Sur y Las Moreras”.

Plan de ola de calor

Además, ha apuntado que la Asociación Vecinal Valdeolleros de Córdoba pidió ya el pasado año convertir el centro cívico norte en refugio climático. Asimismo, el Ayuntamiento de Córdoba activó el pasado año el Plan Ola de Calor para personas sin hogar que comenzó el 1 de junio y habilitó tan solo un centro de mayores desde la Delegación de Servicios Sociales “además de unos paipai con consejos que nos parecen insuficientes”. Ante ello, y dado que mañana se reúne el Consejo Municipal de Medio Ambiente, Dobladez ha insistido en que “esperamos que se nos presente el mapa de refugios climáticos para este verano, ya que ha habido tiempo más que suficiente para su preparación”.