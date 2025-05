El Senado aprueba una moción para reclamar al Gobierno la financiación de la variante Oeste de Córdoba

El Senado aprobó ayer una moción del Partido Popular, con mayoría en la Cámara Alta, en la que se reclama al Gobierno central la financiación necesaria para la ejecución de la variante Oeste de Córdoba, una infraestructura pendiente al menos desde el año 2006. El PSOE se abstuvo ante la propuesta popular que recuerda la necesidad de llevar a cabo esta actuación "para garantizar la pujanza y expansión logística de la ciudad", según las palabras de la senadora cordobesa Cristina Casanueva (PP).

El PP sostiene que el Gobierno de Juanma Moreno ya ha hecho su trabajo, al haber llegado a un acuerdo con el Ministerio de Transportes para la ejecución de la variante Oeste, y lamenta, por contra, "la inacción y la falta de compromiso del Gobierno de Sánchez y de Montero". El Gobierno, por su parte, entiende que las negociaciones ya se retomaron en 2024, que están dispuestos a licitar la obra, pero que es preciso redactar antes un convenio para la cesión de los tramos de la vía y que este debe incluir un cronograma para que ambos documentos sean expuestos en la próxima reunión de la comisión mixta de seguimiento.

Aunque es una reivindicación que se remonta a los años 2000, los últimos hechos constatados es que en marzo del 2023, la entonces ministra de Transporte, Raquel Sánchez, se comprometió a impulsar públicamente de nuevo el proyecto después de años de silencio administrativo en gobiernos de los dos colores, y que se retomaron los contactos con la Junta de Andalucía en sendas reunidas técnicas celebradas el 15 de junio y el 26 de septiembre del 2024. Desde entonces, eso también es un hecho constatado, no se ha avanzado en la redacción de un convenio entre ambas administraciones para garantizar la financiación de la obra.

"Tomadura de pelo"

La senadora cordobesa considera que no ha habido avances significativos: "No hay fechas concretas y no hay presupuesto asignado. Esto es una tomadura de pelo a los cordobeses que merecen un respeto y que el Gobierno de Sánchez cumpla alguna vez sus compromisos. Los cordobeses necesitan soluciones, no excusas, y la variante Oeste es una necesidad cada vez más urgente”, ha defendido.

La senadora del PP por Córdoba Cristina Casanueva, ayer en el Senado. / CÓRDOBA

En la moción del PP se pedía precisamente al Gobierno materializar la finalización de la Variante Oeste, dotándola de la cantidad presupuestaria correspondiente y licitando la redacción del proyecto necesario en este 2025, y que formalice la firma de un nuevo convenio junto con la Junta de Andalucía, para asegurar la construcción de la variante Oeste de Córdoba. "Queremos concreción y compromisos, el Gobierno de Sánchez y Montero tiene dinero para lo que quieren, sobre todo si lo piden sus socios, y los cordobeses no podemos seguir esperando más tiempo”, ha concluido.

Argumentario del Ministerio de Transportes

El PSOE se abstuvo ayer en la moción presentada por el PP al considerar que sí se están dando pasos para la construcción de la variante Oeste. En el argumentario del Ministerio de Fomento ante la moción popular, al que ha accedido Diario CÓRDOBA, los socialistas defienden que los siguientes pasos respecto a la carretera deben ser licitar el contrato para redactar el proyecto de la futura infraestructura, "el cual se realizará próximamente por parte del Ministerio", adjudicar y formalizar dicho contrato, iniciar la redacción del proyecto o consensuar con la Junta de Andalucía la posible solución y determinar el presupuesto, y elaborar un convenio y firmarlo. "En este momento se haría efectiva la cesión de la variante de Porcelanosa, ya ejecutada. Una vez se inicie la redacción y se consensúe la solución por ambas partes se podrá determinar el presupuesto con mayor exactitud y entonces será cuando se podrán determinar las bases del convenio y convocar otra reunión de la comisión", apuntan los socialistas.

El portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, reitera lo que dijo la semana pasada que el proyecto saldrá a licitación "muy próximamente" y reconoce que el convenio es muy necesario para la ejecución de la obra al tratarse de tramos pertenecientes a distintas administraciones.