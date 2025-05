Los cordobeses gastan 158 millones de euros en las tragaperras, el bingo y las apuestas, un 4% más que el año anterior

Los cordobeses cada año gastan más en juegos de azar, tras el bajón que supuso la pandemia para los negocios de este tipo. El año pasado gastaron más de 158 millones de euros en el bingo, las máquinas tragaperras y las apuestas presenciales, sin incluir las on line. El dato es un 4% más que el registrado en el ejercicio anterior, 2023, pero no supera el récord histórico, que se alcanzó en 2019 con 176 millones de euros.

La Estadística de Juego Privado de Andalucía que, anualmente, elabora la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, desglosa la realidad económica de este tipo de actividad en toda la región, donde Córdoba no es de las provincias que más gasta. De hecho, es la tercera que menos tras Huelva, con 155 millones, y Jaén con 111. Eso sí, en todas las provincias andaluzas aumentó el gasto en juegos de azar en 2024.

Datos del juego en Córdoba. / CÓRDOBA

Así, tras el récord registrado en 2019, la pandemia redujo los datos a 92 millones, por debajo de los 100 por primera vez desde 2015. Fue a partir de 2021 cuando la cifra empezó a recuperarse en Córdoba. En 2021, 2022 y 2023, el gasto en tragaperras, bingo y apuestas ha ido subiendo, hasta alcanzar los 158 millones de 2024, todo ello sin incluir el juego on line, que no se desglosa por provincias.

Esta estadística de la Junta de Andalucía, que permite hacer una radiografía de la economía que gira en torno al juego de azar, permite analizar también la cifra de gasto real, que es el resultado de restar al dinero jugado las cantidades que se devuelven en premios. En el caso de 2024, el gasto real en estos juegos en la provincia de Córdoba fue de 52 millones de euros.

Tragaperras, bingo o apuestas

Las tragaperras son, con diferencia, donde más gastan los cordobeses. Según esta estadística, de los 158 millones de euros que los cordobeses gastaron en juegos de azar, 133 millones de euros fueron a parar a las también llamadas máquinas B, un 2% más que hace un año. Es una tendencia que se repite año tras año y cuyo gasto real se va a los casi 40 millones de euros.

En Córdoba hay unas 3,5 máquinas de este tipo, muy populares en los bares, por cada mil habitantes (misma cifra que Málaga o Sevilla) y el número total de ellas se mantiene con respecto al año pasado, unas 2.679 repartidas por la provincia.

Un año más el bingo es el segundo tipo de juego de azar privado más usado por los cordobeses. Así, en Córdoba se gastaron 14,7 millones de euros en estas salas, un 6% más que en 2023. Sigue habiendo las mismas salas de bingo desde hace años, tres, según los datos de la Junta.

En cuanto a las apuestas, el dinero gastado por los cordobeses en las máquinas presenciales fue de 10 millones de euros, un 16% más que en 2023. Curiosamente, en 2024 había en la provincia 324 terminales para apostar, 34 menos que el año anterior.

La apuesta on line sigue su curso y es cada vez más popular entre los aficionados a los juegos de azar. En este caso, la estadística no está provincializada, pero a nivel andaluz sugiera un gasto de 20,3 millones de euros, un 16% más que en el año 2023. El gasto real, sin embargo, sigue siendo muy bajo y se queda en los 3,6 millones de euros. Como ocurre en las provincias, a nivel andaluz son también las tragaperras las que generan un mayor gasto, 1.553 millones de euros en total y por los 263 millones del bingo, 243 de las apuestas físicas y 325 de los casinos, que en Córdoba no hay.

