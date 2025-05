Estos son los festivos de la Feria de Córdoba

La Feria de Córdoba cuenta con un calendario de ocho días de fiesta ininterrumpida en el recinto ferial de El Arenal que este 2025 coincide con la última semana del Mayo Festivo, del 24 al 31 de mayo. Con solo un fin de semana de fiesta a tiempo completo, los cordobeses deben esmerarse estos días en compaginar la diversión con la semana laboral de lunes a viernes, en el que hay que encontrar el difícil equilibrio entre ocio y diversión.

¿Hay día festivo en la Feria de Córdoba? La respuesta es no. A diferencia de otras capitales andaluzas, como Sevilla, donde se cuenta con un festivo local para disfrutar de la fiesta, en Córdoba los festivos locales se mantienen el 8 de septiembre, Día de la Fuensanta, y el 24 de octubre, Día de San Rafael. Por lo que no se dispone de día oficial no laborable en la Feria de Nuestra Señora de la Salud.

Portada de la Feria de Córdoba al anochecer. / AJGONZALEZ

Bien es cierto que en el caso de Sevilla, tampoco existía dicho festivo, que cae en Miércoles de Feria, pero se decidió permutar el dicho festivo por la efeméride local de San Fernando, el 30 de mayo.

En el caso de Córdoba no existe tal cambio y por ello, se trabaja de lunes a viernes mientras también se disfruta de la fiesta en alguna de las 84 casetas dispuestas en El Arenal.

Reducción de jornada y horario especial

Ahora bien, en estos días de Feria es habitual que muchos empleados, especialmente en el caso de trabajadores públicos o del sector del comercio, cuenten con reducciones de jornada u horario especial con ocasión de la fiesta. Aunque también hay sectores, como los profesionales sanitarios, los cuerpos de seguridad, la hostelería o los servicios de limpieza, que refuerzan sus jornadas de trabajo con el fin de que todo vaya bien durante la fiesta.

Eso sí, los hay afortunados que podrán ausentarse de sus puestos de trabajo y obligaciones el Jueves y Viernes de Feria, pero ojo, esta excepción tiene truco.

Sin clases el Jueves y Viernes de la Feria de Córdoba

Efectivamente, los afortunados son los docentes y el alumnado cordobés, ya que el jueves 29 y el viernes 30, como es tradición, son días no lectivos. Así lo establece el Consejo Escolar Municipal, que dispone de hasta tres días no lectivos al año, a sumar al calendario escolar oficial de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

Así, las aulas cerrarán sus puertas el Miércoles de Feria y la actividad docente no volverá hasta el lunes 2 de junio.

Una atracción de la Feria de Córdoba. / MANUEL MURILLO

Horario especial en los comercios

Por otro lado, hay que tener en cuenta que muchos comercios cuentan estos días con horario especial por Feria. Es habitual que a partir del Miércoles de Feria, la mayoría de los establecimientos comercial, no es el caso de los centros comerciales, permanezcan cerrados por la tarde. Incluso, algunos comercios directamente cierran todas las tardes de Feria, y los hay que también bajan la persiana el segundo Sábado de Feria, sabedores de que todo el bullicio se concentra estos días en El Arenal.

Consulta el calendario laboral.

Consulta el calendario escolar.