"Córdoba puede crecer mucho de la mano de otros polos"

-La integración total de Cajasur confirma ahora el planteamiento mantenido por Kutxabank, que ha reivindicado estos años su apuesta por la entidad cordobesa.

-Nunca nos hemos planteado desprendernos de Cajasur, al revés. Estos años los hemos aprovechado para poner a punto la entidad. Hay que recordar en qué momento entramos en Cajasur. Estaba en una situación muy delicada, intervenida por el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), con un ratio de morosidad de más de un 20%. Nos ha llevado unos cuantos años gestionar esa situación y revertirla. Hemos invertido una cantidad significativa de dinero y de recursos en Cajasur. Esa morosidad de un 20% de 2011 ahora está en el 1,9%, muy por debajo de la media del sector. Es una entidad robustecida, ha crecido en capacidad de gestión, en servicio a clientes y, desde luego, en sostenibilidad. Y llega ese momento adecuado para poner colofón a este proceso. Un hito importante ha sido el acuerdo de homologación salarial con la mayoría sindical. Eso va a permitir que las condiciones de los empleados y empleadas de Cajasur se homologuen de una manera progresiva con las de Kutxabank. Alcanzado este hito, ya teníamos el momento de madurez plena para acometer una integración jurídica.

-¿Qué mensaje esperan que quede entre la gente?

-Lo que va a quedar es que sigue siendo la caja de Córdoba, de los cordobeses y de las cordobesas, y seguirá siendo la entidad de toda la vida. Precisamente, Kutxabank garantiza la preservación de ese modelo, un modelo de gestión y de entender el negocio que está en el ADN del grupo desde hace también más de 100 años. Nuestro modelo de hacer banca es una entidad financiera pegada al terreno, a las necesidades del cliente. No somos un banco de inversiones. Trabajamos con talento local. Puede cambiar el logotipo, pero lo que hay detrás, nuestro ADN, sigue siendo el mismo, con la ventaja de que ahora somos un grupo más potente, más diversificado, líder en solvencia en la banca española, con muchas capacidades de hacer más cosas y con muchas ganas de hacer más cosas.

-¿Cómo se percibirán los cambios operativamente?

-Va a ser una transición muy sencilla. La operativa será la misma. La aplicación con la que nuestros clientes trabajan a través del móvil o internet será la misma. Los recibos domiciliados, los extractos de la cuenta, todo lo que es el paisaje cotidiano de un cliente con su entidad será el mismo. La ventaja residirá en que, por ejemplo, tendrán muchos más puntos de atención, tanto las empresas como los particulares. Hasta ahora, los clientes de Cajasur solo podían operar en Andalucía, con 250 oficinas. Ahora tienen a su disposición todas las oficinas del grupo, que son más de 900, más de 1.300 cajeros automáticos, podrán operar en cualquier punto de la geografía nacional. El único cambio que tendrán, y será dentro de unos meses, será la renumeración de sus cuentas. Es un proceso que haremos nosotros, no tendrán que preocuparse de cambiar los recibos domiciliados ni otro tipo de órdenes, lo haremos desde el banco y, a partir de unos meses, tendrán un número de cuenta diferente.

-¿Tendrán beneficios las empresas de Córdoba con la integración de Cajasur en Kutxabank?

-Sí, el tener detrás la caja de herramientas que supone un grupo que tiene una potencia y una presencia importante va a ser un beneficio adicional para nuestros clientes. Somos una entidad referente en materia de servicios a empresas y pymes. Más capacidad de crédito, tanto pymes como instituciones. Cajasur, por su tamaño, podía empezar a tener alguna dificultad para atender en términos de crédito algunas operaciones de más magnitud. Con Kutxabank ese problema no vamos a tenerlo. Tenemos, además, una vocación muy clara de progresar en el mundo de las empresas.

-Esta respuesta lleva a pensar en inversiones para el crecimiento que desarrollan en estos momentos industrias de Córdoba. ¿La fusión total de Cajasur y Kutxabank podría favorecer el desarrollo industrial en la provincia?

-Exacto. Hay más capacidad de concesión de crédito y también en materia de conocimientos y de capacidades. Kutxabank puede ayudar de manera significativa a dinamizar la actividad económica e industrial de una economía como la cordobesa.

Eduardo Ruiz de Gordejuela, CEO de Kutxabank, en la sede central de Cajasur en Gran Capitán. / MANUEL MURILLO

-¿Cuáles son sus planes en relación a las oficinas bancarias?

-Hay dos apuntes a este respecto. Primero, efectivamente, repasando hace poco unos datos del sector, de 2010 a esta parte se han cerrado un 48% de las oficinas en el país, que es una cantidad significativa. No ha sido tanto en Cajasur ni en Córdoba. Hoy en día, el 98% de la provincia tiene acceso a servicios bancarios a través de oficinas o de cajeros automáticos de Cajasur. Y eso lo vamos a mantener. No estamos retirándonos del servicio vis a vis, del servicio personal, al revés. Estamos invirtiendo en ello. Buscamos oficinas más grandes, mejor atendidas, con más horario y servicios más especializados.

-Próximamente, ¿veremos nuevas oficinas de Cajasur?

-Sí, y veremos oficinas nuevas de Cajasur, seguramente concentrando oficinas más pequeñas que operaban en zonas urbanas, unificándolas en locales más grandes, más modernos. La digitalización no es incompatible, no es contradictoria con una red de oficinas amplia y bien dotada, al revés. La digitalización permite que concentremos el servicio en aquellos aspectos que son más valorados por el cliente. Horarios diferentes, también, más amplios, un mayor contacto entre el cliente y el gestor.

-Cajasur tiene patrocinios, por ejemplo, deportivos. ¿Los equipos seguirán siendo Cajasur o cambiarán también a partir de 2026?

-Es lógico que siendo una única entidad financiera acabemos con una única marca. El tema del logotipo, lógicamente, lo adaptaremos a la nueva situación. Lo haremos de manera paulatina, pero sí funcionaremos con la marca Kutxabank como marca objetivo. Y eso se aplica, lógicamente, a los patrocinios deportivos y al resto de actividades.

-¿Qué balance tiene la Fundación Cajasur para 2024?

-También somos una entidad de retorno social. Un retorno social en términos de actividades sociales y culturales que realizamos ahora desde la Fundación Cajasur y también patrocinios como los que estamos mencionando, deportivos y de todo tipo. Un par de apuntes de cifras que mantendremos y que además aumentaremos. Calculamos que el año pasado más de 170.000 andaluces y andaluzas -de estos, 125.000 personas en la capital cordobesa y 14.000 en la provincia- se beneficiaron de 130 programas de ámbito cultural y social en colaboración. Un 72% son iniciativas destinadas a colectivos sociales, discapacidades, gente menos favorecida, enfermedades raras o de difícil diagnóstico. Colaboramos con infinidad de agentes que realizan programas que nosotros apoyamos y que impulsamos también con nuestros propios medios. El 30% son iniciativas culturales. El Palacio de Viana es una de nuestras joyas de la corona. Tuvo el año pasado 205.200 visitantes, un 14% más que en 2023, que fueron a admirarlo pero también a disfrutar de 90 eventos culturales. Un programa de becas con las universidades de Córdoba y Sevilla para prácticas en empresa y, además, se ha seguido realizando el programa Finanzas para la vida.

-Una de las cifras que Kutxabank difunde es el impacto de su actividad en la provincia. 1.781 millones de euros en 2024. ¿En qué se traduce esta cantidad?

-Por dar una cifra redonda, eso equivale al 10,6% del PIB de Córdoba. Es decir, la actividad de Kutxabank , Cajasur, genera o contribuye a generar el 10,6% del producto interior bruto de la provincia. Si vamos a Andalucía, es el 2,3%. ¿Eso qué significa? Que somos una entidad imprescindible para Córdoba y una entidad muy relevante para Andalucía.

-Por ejemplo, ¿serían préstamos y otros servicios?

-Son los préstamos, pero sobre todo es el impacto económico que genera. Impuestos, proveedores, toda la actividad del banco en la economía cordobesa y la andaluza. Eso significa, volviendo a esa sensación de pérdida que pudo generar en 2011 para la sociedad cordobesa la intervención de Cajasur, que no ha habido una pérdida para Córdoba ni para Andalucía. Al revés, son sociedades que han ganado con la estrategia que el grupo Kutxabank ha seguido con Cajasur y que, desde luego, lejos de quedar en peligro tienen una perspectiva de mejora increíble.

-Otro dato son los 1.600 empleos directos que se mantienen de la Cajasur original. ¿Tienen la previsión de aumentar la plantilla?

-Sí, de hecho estamos apuntando a casi un centenar de nuevas incorporaciones en los próximos tres años. Acabamos de lanzar un plan estratégico, lo hemos llamado Benetan. Aspiramos a crecer de forma significativa en todos nuestros territorios y, desde luego, en Andalucía de una manera singular. Tenemos una presencia significativa que queremos acentuar con incorporaciones de talento andaluz. Aspiramos a crecimientos de dos dígitos en nuestro negocio en Andalucía, tanto en inversión crediticia, particulares y empresas, un 11% más; como en recursos de clientes, cerca de un 20% más. Acabar con 20.000 clientes nuevos en el territorio. Por tanto, uno de los focos importantes de crecimiento que tenemos y uno de los pilares seguirá siendo Andalucía y Córdoba, donde tenemos el mayor peso específico de nuestro negocio.

-¿2024 ha sido un buen año para el sector bancario y para Cajasur?

-Sí, ha sido un buen año para todo el grupo. Venimos ya desde hace años hablando de los retos del grupo, no especificamos Kutxabank o Cajasur, porque el crecimiento y la aportación del negocio es idéntica en todos los territorios. 2024 ha sido un año de récords de resultados, 535 millones de beneficio neto del grupo, un 5% más que hace un año. Y todos los parámetros se han comportado de una manera magnífica. El margen de intereses ha crecido un 16%. Los ingresos por servicios, el margen ordinario de clientes. Ha sido un año de un negocio pujante, con una caída sostenida de los índices de morosidad. Hemos reforzado nuestros parámetros de solvencia, somos el grupo financiero más solvente del sistema en España supervisado por el Banco Central Europeo. Cajasur es parte de esa historia de éxito.

-¿Cómo ha sido el resultado para Cajasur?

-No lo hemos publicado porque como decía venimos ya hablando en clave de grupo.

-¿Cajasur ha sido una palanca para el crecimiento del grupo en Andalucía?

-Sí, ha sido más que eso. A veces nos preguntan si ha sido más una palanca de crecimiento o una rémora. Yo diría que Cajasur ha sido y es una apuesta. Y además es la historia de un compromiso. Ha habido un compromiso tremendo por parte de la plantilla de Cajasur para revertir la situación y se ha visto acompañado por el resto de la plantilla del grupo. Hemos sido leales a nuestros clientes y los clientes han sido leales a la entidad. Hemos salvado situaciones complicadas. Cajasur tenía emitidas preferentes. El grupo las reconvirtió en depósitos, de manera que nadie saliese perjudicado. Y, finalmente, ha sido un compromiso con la sociedad cordobesa y andaluza. Es historia de un compromiso y ahora venimos a ratificarlo.

-¿Qué presencia tiene el grupo en la actualidad en Córdoba y en Andalucía?

-Somos líderes en Córdoba, referente en Jaén y una de las principales entidades financieras de Andalucía. En la provincia cordobesa, nuestra cuota de mercado en depósitos supera el 40,5% y la de nóminas y pensiones representa el 36% y el 49%, respectivamente. En Jaén, hemos consolidado una cuota de mercado significativa y en Andalucía el volumen de negocio gestionado (préstamos, depósitos y fondos de inversión) supera los 23.500 millones de euros.

-¿La subida de los tipos de interés de los últimos años ha hecho que la morosidad crezca?

-No, intuitivamente era lo que todo el sector anticipaba, que esto podía suponer problemas de impago en algunas economías. Y lo cierto es que en nuestro caso no ha sido así. Eso también obedece a que en los últimos años una de las recetas que como grupo hemos aplicado ha sido una política de crédito sensato y prudente. Y eso ha sido compatible con un crecimiento importante de crédito en Andalucía y en Córdoba.

-Recientemente, la ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmaba que Córdoba será puntera en la industria de la defensa. Usted comenta que Kutxabank apoyará ese desarrollo.

-Ahí vamos a estar, efectivamente. Buscamos ser una entidad tractora allí donde operamos y Córdoba, como Andalucía, es una plaza estratégica para Kutxabank. Cualquier proyecto que genere impacto económico, que genere flujo de inversión, contará con nuestro apoyo y nuestro acompañamiento.

-¿Qué otras áreas de desarrollo puede tener Córdoba?

-Córdoba tiene una situación privilegiada para impulsar mucha actividad económica, más allá del turismo. Efectivamente, es una joya para el turismo y tiene un sector turístico muy pujante y con unas ideas muy claras. Y está sabiendo encontrarse un hueco interesante. Aparte de eso, está muy bien situada en términos geográficos, bien conectada. Puede, además, y creemos que es el camino que está siguiendo, encontrar puntos de colaboración para insertarse en el nodo andaluz de desarrollo. Andalucía es una región pujante, demográficamente es una comunidad creciente y tiene un arma estratégica para ser competitiva que es la propia demografía, es una región grande y tiene una serie de nodos que, bien coordinados, pueden hacer una región económicamente muy potente. Y Córdoba puede ocupar un lugar preeminente en ese nodo. Está bien conectada con polos como Sevilla o Málaga, tiene geografía, clima, cultura y, además, un tejido económico interesante. Creemos que Córdoba puede ser una de las grandes ganadoras en estas perspectivas. Desde luego, es importante que encuentre su complementariedad y que no compita, que se complemente con los nodos dinámicos que existen, no solo en Andalucía, en todo el territorio nacional. Pero Córdoba puede crecer mucho de la mano de otros polos, de Madrid o, sin ir más lejos, de Málaga o Sevilla.

-Volviendo a una visión más social, el año pasado tuvimos una ejecución hipotecaria (el procedimiento que da lugar al desahucio) cada dos días en Córdoba, ¿hemos aprendido consumidores y entidades financieras de la última crisis económica?

-Sí. Nosotros en esa materia estamos adscritos al Código de Buenas Prácticas y seguimos una política, de entrada, muy garantista para el cliente en el asunto de los desahucios. Como grupo, tenemos una sensibilidad extra en materia de colaborar con nuestra clientela para solventar sus problemas de pago y sus problemas económicos de una manera temprana. De hecho, en zonas como Córdoba o como el propio País Vasco, donde tenemos una cuota hipotecaria también hegemónica, los índices de desahucios impulsados por nosotros son testimoniales. Nunca queremos llegar a una situación traumática como es el desahucio.

-¿Cómo observan la posible fusión del Sabadell con otras entidades?

Lo vemos con neutralidad y con respeto, lógicamente, quienes tienen la palabra son las entidades implicadas en el proceso y, sobre todo, sus propietarios, sus accionistas y otros agentes.

-¿Se plantea Kutxabank integraciones con otros bancos?

-No. Antes he hecho alusión al plan estratégico que acabamos de divulgar. Es un plan de crecimiento ambicioso, pero orgánico, es decir, basado en el negocio de clientes, no en operaciones inorgánicas ni de fusión. No estamos buscándolas activamente. Lógicamente, como cualquier otra eventualidad, si hubiera una oportunidad clara la estudiaríamos, porque tenemos la capacidad y la potencia como para protagonizarla, tenemos unos niveles de solvencia altísimos y eso nos da muchísimas posibilidades. Pero no es nuestra tesis ahora mismo, no estamos buscando activamente nada. Hoy en día nuestra hoja de ruta es el proyecto Kutxabank de manera autónoma.

-¿Los tipos de interés continuarán bajando?

-No me atrevo a hacer un pronóstico, sí voy a lanzar un deseo. Para nosotros el tipo de equilibrio estaría entre un 2% y un 2,5%. Es un tipo que permite que los bancos hagamos desempeño de nuestra función con normalidad y, a la vez, son tipos bajos que estimularían la demanda de crédito por parte de la economía y de las familias. Parece que en poco tiempo podemos ubicarnos en esa horquilla.

-En los últimos meses, Trump ha sido reelegido presidente de Estados Unidos, tenemos un papa nuevo, León XIV, guerras... ¿Son tiempos difíciles para la banca?

Son tiempos de incertidumbre, sobre todo, para las empresas. La incertidumbre no es buena para la economía, porque hay proyectos de crecimiento que quedan un poco en cuestión y se pueden frenar. Todo lo que a la economía real le perjudique, nos perjudica a nosotros. Sí que vemos cierta incertidumbre y eso no es una buena noticia, aunque es verdad que el entorno macro está siendo positivo. España está creciendo de una manera diferencial frente a otras economías occidentales. Tiene una tasa de paro que sigue cayendo y las perspectivas en ese sentido siguen siendo buenas. La incertidumbre no ayuda, pero tampoco tenemos una visión catastrofista de todo esto. Y esperamos que todo se vaya asentando y que tengamos un horizonte un poco más despejado.

