Cerca de 5.000 aspirantes se enfrentan en Córdoba a las oposiciones del SAS entre nervios y alivio

Incertidumbre, satisfacción y, sobre todo, la sensación de haberse quitado «un peso de encima». Ese era el sentir general este sábado en el campus de Rabanales, donde cerca de 5.000 personas se han presentado a los exámenes convocados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), dentro de un proceso selectivo que oferta más de 21.500 plazas en toda Andalucía.

Un total de 37.345 aspirantes se han inscrito para estas oposiciones, que ofrecen 5.421 plazas para enfermería, 411 para especialistas en enfermería familiar y comunitaria, 259 para matronas, 135 para salud mental, entre otras categorías. Los exámenes se celebraron en 83 sedes, cuatro de ellas en Córdoba capital.

El punto con mayor afluencia fue el Aulario Averroes de Rabanales. Pasado el mediodía, el ambiente estaba marcado por una mezcla de nervios liberados e incertidumbre.

Las oposiciones del SAS en Córdoba, en imágenes / A.J.González

Presentarse por «sin mucha fe» o llevar «años preparando»

Entre los primeros estaba María García, una joven que se presentó a la prueba de enfermería «sin mucha fe». Explica que actualmente está preparándose una especialidad y que acudió «para ver cómo era» el examen. «No me lo he preparado mucho, más allá de estudiar intensamente el último mes», confiesa.

Álvaro Carreras, en cambio, llevaba más de un año preparándose. «Trabajé durante un tiempo como enfermero en un hospital privado y acabé saturado por la temporalidad. Me he dado cuenta de que necesito estabilidad en mi día a día», explica. Luis Segura también ha dedicado meses de estudio intensivo y bromea: «En la Feria voy a salir todo lo que no he podido estos meses”. Sobre el examen, señala que tuvo «demasiada legislación”, aunque «nada que no se pudiera sacar si te lo habías preparado bien».

Las matronas también se presentan

Clara Bogas y su amiga Silvia se presentaron a las oposiciones para matrona. Clara opinó que el examen incluía «preguntas muy específicas» y que «iban a pillar». Para Silvia, que ya se ha presentado otras tres veces, esta cuarta convocatoria «ha salido peor que las anteriores». La razón, dice mientras sujeta a su bebé de tres meses, es clara: «Llevo sin dormir desde entonces», comenta con una sonrisa.

También para matronas se presentaron Lucía Macía y María Expósito, quienes criticaron que «los protocolos estaban sin actualizar». Aun así, decidieron presentarse «por si hay suerte», ya que «los puntos de la bolsa de empleo cuentan un 50% y nosotras no tenemos demasiados», lamentan.

Ana Sáez, aspirante a una plaza en salud mental, describió con humor su experiencia: «Ha habido un momento en el que no sabía ni lo que escribía. Ahora mismo estoy disociada», dice entre risas. Aun así, se mostró «muy contenta con el resultado» y esperanzada en haber cumplido «el sueño» de obtener plaza. «Por lo menos ya me he quitado un peso de encima. Ahora solo queda disfrutar y esperar», concluye.