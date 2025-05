El secretario del Pleno consigna 2.600 firmas de apoyo a la autonomía de Villarrubia y redactará un nuevo informe

El secretario del Pleno, Valeriano Lavela, ha levantado acta de las firmas entregadas el jueves por vecinos de Villarrubia que aspiran a lograr mayor autonomía para esta barriada periférica situada a 14 kilómetros de la capital cordobesa. El secretario ha hecho constar que Juan Manuel León, portavoz de la Asociación por la Autonomía de Villarrubia, ha presentado escrito en el registro general electrónico del Ayuntamiento de Córdoba, haciendo entrega personal de 13 cajas compactas archivadoras, en cuyos anversos respectivos se hace constar que contienen un determinado número de firmas suscritas por vecinos de Villarrubia. En concreto, y aunque en su comparecencia pública los vecinos anunciaron que presentarían el aval de 2.501 vecinos, el 65% del censo de la barriada, el secretario consigna que han sido 2.600 las firmas recibidas en 13 carpetas que fueron entregadas ayer en las oficinas de la avenida del Gran Capitán.

Por otro lado, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha encargado un informe jurídico al secretario que complementará al que ya redactó el titular de la asesoría jurídica municipal en mayo del 2024. El letrado ya sostuvo que la creación de nuevas Entidades Locales Autónomas (ELA) no sería posible mientras que no se modificase la actual Ley de Bases de Régimen Local a nivel estatal. En este sentido, el informe señalaba que la Ley 2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (y sus desarrollos posteriores), transformó la naturaleza jurídica de las ELA pasando estas de ser sujetos de derecho con plena personalidad jurídica a órganos desconcentrados de los municipios, y estableció expresamente que no se podrán crear nuevas entidades locales autónomas.

Procedimiento complejo

El portavoz de Villarrubia, Juan Manuel León, admitió ayer la complejidad del procedimiento, pero aseguró que hay resquicios suficientes para lograr una mayor autonomía de Villarrubia. Las ELA se crearon en Andalucía en 1997 para descentralizar y mejorar la gestión y los servicios que se prestan en aldeas y pedanías alejadas de las poblaciones que ostentan su capitalidad. En resumen, esta figura administrativa no supone una independencia total del núcleo urbano principal (en este caso Córdoba capital), pero sí una mayor capacidad de decisión sobre su gestión.

Esta no es la primera vez que Villarrubia pelea por lograr mayores cotas de independencia. El anterior proceso se inició a finales de los años 90. Tras varios años de trámites, el plan de autonomía no llegó a buen puerto a pesar de que obtuvo el aplauso del Ayuntamiento. El Pleno de Córdoba aprobó la creación de la ELA por unanimidad en 2004 tras analizar un extenso informe presentado por la asociación de la barriada. El Consistorio no tuvo entonces nada que objetar, pero fue la Junta de Andalucía, que tenía la potestad para declarar las ELA, la que negó la solicitud a Villarrubia. Los vecinos tratan de quemar un último cartucho en un nuevo intento que retomaron en febrero del 2024.