Vecinos de Villarrubia registran en el Ayuntamiento 2.501 firmas para pedir de nuevo su autonomía de Córdoba

La Asociación de Vecinos por la Autonomía de Villarrubia han presentado este jueves en el registro de entrada del Ayuntamiento de Córdoba, en su sede de Gran Capitán, 2.501 firmas que piden la desconcentración de las gestiones municipales en esta barriada periférica. Los avales representan el 65% del censo electoral de Villarrubia, una barriada que continúa una larga lucha por la independencia que se remonta a la Segunda República y que ha intentado sin éxito en varias ocasiones (la última de ellas en 2003). Juan Manuel León, portavoz de los vecinos, ha explicado hoy a las puertas del antiguo Ayuntamiento que es "un anhelo, una demanda histórica" la intención de crear "una Entidad Local Autónoma (ELA) entre comillas", ya que los cambios en la legislación ya no permiten esta figura jurídica.

Dos autobuses con vecinos de Villarrubia se han desplazado a Córdoba para hacer entrega de los avales que piden una mayor autonomía en esta barriada periférica a 14 kilómetros de la capital. Varios concejales del PSOE y de Hacemos Córdoba han querido apoyar con su presencia sus reivindicaciones, aunque los vecinos tienen previsto reunirse estos días con el resto de grupos municipales, incluido el Partido Popular, con el objetivo de que se incluya esta cuestión a través de una moción en el próximo Pleno.

Una legislación "no muy favorable"

Los vecinos son conscientes de que la actual legislación "no es muy favorable" a sus pretensiones, pero consideran a pesar de todo que hay posibilidades para conseguirlo. "Espero que nos escuchen, nos atiendan y nos concedan la posibilidad de que Villarrubia tenga su propia gestión de los recursos", ha expresado Juan Manuel León para reconocer que los habitantes de la barriada se sienten más "un pueblo" que una barriada periférica.

"Nos sentimos más pueblo que barrio", ha admitido. Villarrubia está localizada a 14 kilómetros de la capital cordobesa: "Vivimos en la periferia bastante desatendidos", añade.

Juan Manuel León, portavoz vecinal de la asociación que pide la autonomía de Villarrubia. / IRINA MARZO

Las 2.501 firmas que han registrado representan al 65% del censo electoral de la demarcación geográfica que quieren sea la futura entidad. León ha explicado que se trata de una demarcación natural "que no debe generar conflicto" (como sí ocurrió en el anterior proceso) y que incluye una población de entre 9.500 y 10.000 personas, que se incrementa de manera notable en verano. La pretensión vecinal pasa porque el Pleno de Córdoba debata la moción sobre la autonomía de Villarrubia, y en caso de que se aprobase, habría que designar un instructor responsable. Esta persona sería la encargada de comprobar durante los siguientes cuatro meses la viabilidad de la propuesta. Si la respuesta fuera positiva, las dos entidades tendrían que negociar qué servicios y qué partidas tendrían Córdoba y Villarrubia. "Lo importante es que los vecinos de Villarrubia tengan voz a la hora de decidir donde van sus recursos; hoy no tenemos ningún tipo de voz y no se nos escucha", ha lamentado el portavoz vecinal.

Otro intentos fallidos

León ha recordado que el deseo de Villarrubia está vivo al menos desde la Segunda República, cuando varias localidades ribereñas como Alcolea trataron de alcanzar la autonomía. Más tarde, volvió a intentarse durante la dictadura de Franco a través del Instituto de Colonización y, en última instancia, se trató de alcanzar en un proceso que duró una década (1993-2003).