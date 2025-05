Urbanismo da los primeros pasos para la prometida reforma de la avenida de las Ollerías de Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba da los primeros pasos para la reforma de la avenida de las Ollerías, una promesa avanzada por el alcalde, José María Bellido, en el debate sobre el estado de la ciudad (junto a la obra de Gran Vía Parque) que se incluía, además, en el programa electoral del Partido Popular. Así, los primeros pasos se dan con la licitación de un contrato para la redacción del proyecto de mejora medioambiental y de accesibilidad de esta vía, una de las principales de la ciudad y de las que más tráfico soporta a diario. El contrato, publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, tiene un presupuesto estimado de 16.940.000 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 10 meses.

La Gerencia de Urbanismo contrata este proyecto para conocer el coste que tendrá la futura obra y poder contar con un plan de gestión de residuos de la zona, además de la dirección de ejecución, coordinación de seguridad y salud y el informe de aprobación para el plan de seguridad y salud.

Imagen del carril bici de Ollerías en uno de los pocos tramos con arbolado. / MANUEL MURILLO

Incluida en los presupuestos

El inicio del la reforma de Ollerías se incluyó en los presupuestos municipales dela Gerencia de Urbanismo de 2025. "Es preciso crear zonas más amables donde el paso de vehículos no impida que sean más sostenibles, con más zonas verdes, ese es el reto de la reforma de Ollerías", dijo en el debate de la ciudad celebrado en octubre. Aunque entonces no se concretaron ideas para la actuación, los populares han propuesto estos años un cambio integral que convierta a esta avenida en una vía más amable al tráfico, con más espacio para acerado e incluso con un bulevar en el centro. Los vecinos, por su parte, han reclamado una avenida más amable para el peatón y con más árboles. De hecho, unos 800 vecinos junto a Ecologistas en Acción recogieron firmas reclamando más sombras: “Es una arteria principal de nuestra ciudad, de más de 300 metros de longitud, en la que no hay apenas árboles plantados en sus aceras. Es evidente que esto, en una ciudad como Córdoba, es un auténtico despropósito, pues la sombra de los árboles haría bajar varios grados las insoportables temperaturas de la primavera y, sobre todo las del verano”, sostenían.