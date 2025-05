El PSOE carga contra la política turística de Bellido y lamenta el nuevo retraso del espectáculo del Alcázar

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Mamen González ha criticado la gestión turística del gobierno municipal del PP, al que acusa de “haber tirado por la borda años de trabajo y de planificación en un sector estratégico para Córdoba como es el turismo” y ha lamentado que el espectáculo del Alcázar siga sin ofrecer dos años después de su interrupción. González ha calificado de “bochornoso” el estado actual del Instituto Municipal de Turismo (Imtur), donde, a pesar de contar con presupuesto más que suficiente, no se ejecutan los proyectos ni se da respuesta a las necesidades del sector.

“La nueva sede del Imtur sigue cerrada. El espectáculo nocturno del Alcázar, anunciado por el propio Bellido en Fitur como un gran reclamo turístico, lleva más de dos años sin ponerse en marcha. Y a día de hoy, todavía no han sido capaces ni de cubrir la plaza de gerente del Instituto Municipal de Turismo”, ha explicado la edil. Desde el PSOE consideran que esta situación no puede justificarse por falta de medios, ya que los datos económicos del propio Imtur reflejan lo contrario: 1.769.225 euros de remanente de tesorería y 1.904.161 euros en caja de un presupuesto aprobado para 2024 de 2.616.212 euros. “Les ha sobrado la mitad del dinero destinado fortalecer la industria turística. Lo lamentable es que tienen recursos pero no tienen rumbo. Han convertido el IMTUR en un cascarón vacío”, ha denunciado.

Soberbia e incapacidad

Para González, “la mezcla de soberbia e incapacidad del gobierno de Bellido está llevando al límite a los profesionales del sector turístico, que se ven obligados a trabajar cada vez en peores condiciones, sin apoyo institucional, sin planificación y sin una visión clara de futuro”. La edil socialista ha recordado que Córdoba se juega mucho en términos de imagen, generación de empleo y atracción de inversión a través del turismo, y ha lamentado que “mientras otras ciudades avanzan y modernizan su oferta, Córdoba permanece paralizada por culpa de un gobierno que vive más pendiente de la propaganda que de resolver los problemas reales”. “Desde el PSOE exigimos al alcalde que deje de esconderse detrás de las fotos y los anuncios, y asuma de una vez su responsabilidad en este desastre. No es admisible que, con millones de euros sin ejecutar, tengamos un IMTUR sin capacidad de gasto, sin gerente, sin proyectos y con un sector cada vez más frustrado”, ha concluido.