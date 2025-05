Córdoba acoge la asamblea de la AAEF, un foro clave para el futuro de la empresa familiar

Ayer miércoles se celebró en Córdoba la edición número 24 Asamblea General de la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar (AAEF), un punto de encuentro imprescindible para los líderes del tejido empresarial familiar de la comunidad. La jornada organizada con la colaboración de KPMG y Banco Santander, que reunió a empresarios, expertos y representantes institucionales, que reflexionaron sobre los retos presentes y futuros de las empresas familiares.

“La diferencia entre una empresa familiar y una que no lo es, es la misma que hay entre ser y estar. En un negocio familiar se sabe dónde está y de dónde es. Una empresa que no lo es se sabe dónde está, pero no de dónde es. Esta diferencia no es en absoluto insignificante, es precisamente el arraigo, nuestro compromiso con la tierra de nuestros ancestros lo que nos caracteriza", ha explicado el presidente de la asociación Manuel Barbadillo.

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, con su participación en el acto inaugural, manifestó en su intervención su apoyo a la empresa familiar.

La jornada se estructuró en torno a dos bloques principales. Por un lado, tuvo lugar la presentación del libro Cómo sobrevivir en la Empresa Familiar, una obra coral que rinde homenaje al papel de las empresas familiares y ofrece una visión realista y cercana sobre sus desafíos. Su publicación supone un estímulo para el diálogo intergeneracional y la planificación del futuro en el seno de estas organizaciones.

Por otro lado, la mesa redonda Somos Futuro, moderado por Nicolás Sierra, socio responsable de KPMG en Andalucía, reunió a tres destacados referentes de la empresa familiar andaluza: Ana Cano (Eurosemillas), Romualdo de Madariaga (MP Ascensores) y Alfonso Jiménez (Cascajares). En un diálogo abierto y enriquecedor, los ponentes compartieron sus vivencias sobre la gestión del relevo generacional, la apuesta por la innovación y la capacidad de adaptarse a escenarios complejos. Cada intervención puso de manifiesto cómo el compromiso con la profesionalización, la sostenibilidad y el arraigo territorial pueden convivir con la ambición por crecer, reinventarse e internacionalizarse sin perder la identidad familiar.

En palabras de Nicolás Sierra “nuestro compromiso con la empresa familiar andaluza es firme. Acompañamos a las empresas en el actual proceso de transformación del tejido empresarial, trabajando juntos para lograr su crecimiento y estabilidad; aprovechando al máximo las oportunidades existentes y consiguiendo que las empresas familiares sean, desde su propósito y valores, motor de transformación de la economía y con impacto positivo en nuestra sociedad.”

A lo largo del encuentro quedó patente que, aunque los sectores representados eran diversos, todas las experiencias coincidían en un aspecto fundamental: la condición de empresa familiar, constituye una fortaleza cuando se gestiona con estrategia, profesionalidad y compromiso a largo plazo.

El acto prosiguió con la intervención de Manuel de la Cruz, director territorial de Andalucía de Banco Santander afirmando que "todas las empresas son importantes y necesarias, y muy especialmente las vuestras, por la relevancia y la influencia que tenéis en el día a día de las sociedades y las comunidades en las que desarrolláis vuestra actividad. Vuestras familias son familias emprendedoras, comprometidas con sus lugares de origen y decididas a trabajar por la continuidad. Vosotros conocéis mejor que nadie los problemas y necesidades de nuestra región. Y vuestro liderazgo implica a menudo, no sólo llevar adelante un proyecto empresarial, sino conseguir que ese proyecto beneficie a empleados, a proveedores y a clientes. En definitiva, a todo nuestro entorno. Y por eso, entre otras cosas, nuestra sociedad os necesita tanto.

Y concluyó con la intervención de Blanca Torrent, por el Ayuntamiento de Córdoba con un mensaje de confianza en el modelo de empresa familiar como motor de desarrollo económico y social.

La asamblea de AAEF deja como principal conclusión la necesidad de anticiparse a los cambios, fomentar el liderazgo compartido y promover una cultura empresarial basada en los valores y la sostenibilidad a largo plazo.