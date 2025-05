La Junta inicia la licitación de las nuevas tarjetas monedero de Córdoba, que no llegarán hasta después de verano

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, ha iniciado este miércoles la licitación de las nuevas tarjetas monedero que sustituirán a las que el Gobierno de España, que de forma transitoria, distribuyó a través de Cruz Roja para atender las necesidades de alimentación de las familias vulnerables con personas menores a su cargo, después de la supresión de las ayudas europeas que se repartían a través de los bancos de alimentos.

El pliego de contratación establece que las entidades interesadas en la gestión de estas ayudas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 17 de junio, por lo que es inviable, por una cuestión de plazos administrativos, que puedan repartirse al menos hasta después del verano. Cabe recordar que el programa anterior caducó a finales de marzo y desde entonces, las familias vulnerables con menores a cargo no están percibiendo esta ayuda básica.

El contrato tendrá un importe total de 38.050.218 euros (más IVA) para las ocho provincias andaluzas y prevé una partida de 3.571.991 euros más IVA en el caso de Córdoba. El plazo de ejecución del contrato será de 24 meses prorrogable durante otros 24. Según la Junta de Andalucía, se desconoce el número total de tarjetas a suministrar al depender el mismo de las necesidades que se presenten y de la existencia de crédito suficiente, sin embargo, se estima que la cuantía media de la ayuda ascendería a 172,5 euros/mes y que se distribuirán en toda Andalucía en torno a 22.000 tarjetas, de las cuales alrededor de 2.000 se entregarán en Córdoba.

Más capilaridad en el territorio

La Junta de Andalucía ha optado por lanzar la contratación de este programa dividida en lotes provinciales, en lugar de con un único lote regional, en ese intento de aumentar la capilaridad de las ayudas. Cabe recordar que en programa anterior, una subvención nacional, se seleccionó una serie de supermercados que en muchos municipios de distintas provincias no estaban presentes, lo que redujo la posibilidad de distribuir alimentos a los habitantes de esas localidades. Para evitar esta situación, los criterios de adjudicación prevén primar las ofertas que incluyan más descuentos aplicables a los productos así como el número de establecimientos que la empresa de distribución en cuestión tenga en las distintas provincias.

Importe de las tarjetas monedero

El importe de las tarjetas será de 130, 160, 190 y 220 euros mensuales y se concederán en función del número de miembros que compongan las unidades familiares. Dichas tarjetas monedero, que no son canjeables por dinero en ningún caso, se podrán usar durante un periodo de hasta 12 meses con posibilidad de prórroga, con recargas que se activarán el primer día de cada mes. El saldo no consumido a mes vencido se irá acumulando para su uso en meses posteriores hasta su vencimiento.

Según establece el pliego de condiciones, las personas perceptoras de las tarjetas o vales electrónicos sólo podrán canjearlos por alimentos y/o por artículos para higiene tales como jabón, champú y pasta de dientes, así como productos de higiene femenina menstrual y pañales infantiles. No obstante, el tipo de alimentos y artículos que se distribuirán para su adquisición por las personas participantes se podrá ampliar conforme a las modificaciones que se aprueben, en su caso, del Programa Básico. En todo caso, se excluyen los siguientes productos alimentarios: Bebidas y refrescos que contengan gas, azúcar o productos sustitutivos; bebidas alcohólicas de todo tipo, productos dietéticos, bollería y chucherías, agua embotellada, salvo en circunstancias en que no se pueda acceder al agua potable, así como productos elaborados, a excepción de legumbres precocidas y conservas.

El modelo prevé la intervención directa en el programa de los Servicios Sociales Comunitarios, que serán los encargados de la selección de beneficiarios de las tarjetas monedero.

Las empresas licitadoras que se presenten deberán garantizar, en relación con las tarjetas su carácter gratuito, la verificación y control de su uso por las personas destinatarias y su utilización en exclusiva para las categorías de productos definidas en el programa. Este control debe garantizarse en el momento del uso de la tarjeta o vale, de forma que no permita la utilización por personas distintas, no admita productos no contemplados y no supere el saldo de la tarjeta o vale.

Este contrato se enmarca dentro del Programa de Asistencia Material Básica (Programa Básico), cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y que fue concebido inicialmente como un modelo homogéneo para toda España, en el que la Administración General del Estado era la encargada de licitar tarjetas o vales mediante un acuerdo marco para la selección de proveedores. Ante la imposibilidad de llevar a cabo este programa y, por ello, solicitar a la Comisión Europea que en 2024 se ejecutara mediante una subvención directa a Cruz Roja Española, el Gobierno de España trasladó finalmente a las comunidades autónomas la responsabilidad de gestionar los procedimientos de contratación a partir de 2025.

