El alcalde de Córdoba 'se la juega' y vaticina que el Templo Romano abrirá a las visitas en junio

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha vaticinado este miércoles que el Templo Romano abrirá en el mes de junio a las visitas, aunque ha hecho el augurio con "los dedos cruzados" consciente de que esta obra arrastra "una maldición" histórica en lo que respecta a tiempos y plazos. De este modo, medio broma medio en serio, el primer edil ha informado de que la actuación que permitirá hacer visitable el templo de la calle Claudio Marcelo podrá abrir sus puertas a los visitantes en las próximas semanas, una vez concluya la empresa adjudicataria de este proyecto las actuaciones que tiene pendientes.

El domingo pasado se retiró la grúa de grandes dimensiones que la constructora ha empleado para hacer la escalinata que permitirá el acceso a la pronaos, y al parecer lo que resta es hacer en la escalera de acceso un chapado metálico. Bellido ha asegurado que eso sería lo último por ejecutar y ha indicado que el Ayuntamiento de Córdoba trabaja "codo con codo" con la empresa para poder acabar el proyecto. "Están pendientes de pago por nuestra parte dos o tres facturas y por lo que tengo entendido cuando LAS paguemos ya pueden proceder a la última contratación", ha dicho hoy el alcalde.

Centro de interpretación

Una vez concluya dicha actuación el Templo Romano podría abrir sus puertas". Si todo va bien, cruzo los dedos, y si no hay ningún problema porque esta obra parece que arrastra una maldición desde hace ya muchos años, pero si yo no me equivoco y me la voy a jugar creo que el mes que viene tenemos el centro de interpretación inaugurado", ha concluido. Como avanzó CÓRDOBA hace unos días, para la puesta en marcha el centro de interpretación de la Córdoba romana, el Ayuntamiento ha contratado los servicios de José Antonio Garriguet Mata, profesor titular de Arqueología de la Universidad de Córdoba (UCO), para que asesore científicamente al gobierno municipal y lo dote de contenidos. El arqueólogo tendrá un plazo para la ejecución del encargo de tres meses, tiempo en el que la Delegación de Cultura tiene previsto iniciar el procedimiento de externalización de la gestión de este centro y de las propias visitas al Templo Romano, una actividad que no llevará directamente el Ayuntamiento.