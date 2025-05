La Policía interviene material falsificado en los puestos ambulantes de La Victoria

La Policía Nacional desarrolla este martes un operativo contra la venta de material falsificado en puestos de comercio ambulante del paseo de La Victoria, en Córdoba, donde se ha incautado de un número elevado de productos, supuestamente, ilegales.

De este modo, la actuación ha comenzado en torno a las 12.00 horas y pasado el mediodía se mantiene. Agentes de la brigada provincial de Policía Judicial trabajan en el lugar. Por ahora, no ha sido posible conocer el número de piezas intervenidas, pero las fuentes consultadas avanzan que se trata de una cantidad elevada, como se ha indicado.

Agentes actúan en el paseo de La Victoria este martes. / Víctor Castro

Tampoco se han conocido detenciones, ya que el trabajo de los policías no ha finalizado en el lugar. Cabe recordar que en abril una persona fue detenida por, supuestamente, vender camisetas falsas del Córdoba CF junto al estadio El Arcángel.

Corte parcial del acceso peatonal

En esta ocasión, no obstante, no se ha confirmado si los agentes se están incautando únicamente de material deportivo o la operación se centra también en otros productos. No obstante, una vez finalizada la Policía informará, previsiblemente, del resultado de su labor.

Para llevar a cabo este trabajo, los agentes han cortado parcialmente el acceso a la vía peatonal donde se ubican los puestos, lo que ha causado cierta sorpresa entre los viandantes y vecinos de la zona. La actuación persigue presuntos delitos contra la propiedad industrial y se desarrolla únicamente en el paseo de La Victoria.