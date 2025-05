Montero exige en Córdoba investigar las filtraciones a Sánchez: "Es gravísimo que se viole la intimidad del presidente"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha visitado este lunes el patio de San Basilio 44, en Córdoba. A preguntas de los medios de comunicación, ha exigido que se abra una investigación para esclarecer “quién filtró” las conversaciones entre el presidente Pedro Sánchez y el exministro José Luis Ábalos, reveladas por El Mundo. Montero ha calificado de “gravísimo” que se "vulnere la intimidad del presidente" y ha señalado que “hay una clara intencionalidad” detrás de la filtración, aunque no ha concretado a qué se refiere.

La visita de Montero al barrio de San Basilio se ha producido en el recinto de la Asociación Amigos de los Patios. Su aparición pública ha sido especialmente llamativa tras no haber acudido la semana anterior a la Feria de Sevilla, como solía hacerlo en años anteriores. Acompañada por la diputada nacional Rafi Crespín y el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha sido recibida por Miguel Roldán, presidente de la asociación, entre una gran presencia mediática. “¿Este es el patio de la escalera, no? Aquí he estado, me encanta”, le ha comentado Montero con entusiasmo mientras accedía al patio.

Fiel a su estilo expresivo, la vicepresidenta se ha mostrado “maravillada” por el lugar y ha destacado “la belleza de las plantas” y “lo bien que huelen, es increíble”. También ha preguntado varias veces por el ganador del concurso de patios, y tras saber que aún no se ha decidido, ha señalado que “el nivel es muy alto” y que el sitio “no puede ser más espectacular”. Además, ha animado a visitar Córdoba “en cualquier época del año, pero sobre todo en primavera, con los patios, las cruces y la feria”, afirmando que estas fiestas son “la excusa perfecta para conocer una ciudad que es patrimonio y un gusto recorrer”.

Antonio Hurtado, María Jesús Montero y Rafi Crespín hoy en Córdoba. / Manuel Murillo

Filtraciones y "unidad" en el PSOE

Ha sido en el propio patio donde ha atendido a los medios de comunicación que se han agolpado en el reducido espacio ante la atenta mirada de los cuidadores. Desde el centro del recinto, Montero ha insistido en la "gravedad" de la filtración de mensajes entre Sánchez y Ábalos, en los que el presidente respalda al exministro y crtica a los barones del PSOE como Emiliano García-Page, Guillermo Fernández Vara o Javier Lambán. La vicepresidenta ha evitado pronunciarse sobre el contenido, pero ha denunciado que su publicación supone una “violación de la intimidad y de los derechos del presidente” en unas conversaciones que “no tienen relación con ningún proceso judicial”. “Es un material que nunca debió ver la luz. Son hechos gravísimos que ojalá no se repitan”, ha afirmado.

Ha añadido que este tipo de informaciones “carecen de interés para la ciudadanía” y ha reiterado que existe una “intencionalidad evidente” tras las filtraciones. En relación con las críticas internas dentro del PSOE, Montero ha defendido la cohesión del partido: “El PSOE es una organización viva, con absoluta coincidencia en la mayoría de los temas”. También ha ironizado al decir: “¿Hay algo de lo que ha salido que no se haya preguntado o debatido ya?”. A su juicio, hay una estrategia mediática para “trasladar tensión” a un partido que, en sus palabras, “está alineado con el presidente y en absoluta armonía”.

Montero atiende a los medios de comunicación en San Basilio 44. / Manuel Murillo

"El PP no tiene modelo de país"

La vicepresidenta también se ha referido a la convocatoria del comité nacional del Partido Popular para el mes de julio, anunciada por su líder, Alberto Núñez Feijóo. “Ya era hora”, ha dicho. Montero ha afirmado que el congreso debe servir para que el PP “presente un proyecto de país”, ya que “no tiene modelo para España ni para Andalucía”. Como ejemplo de lo que considera incoherencias en el discurso popular, ha señalado la oposición del PP al decreto de aranceles aprobado la semana pasada en el Congreso, argumentando que votaron “en contra del campo andaluz y los trabajadores, escudándose en un supuesto apoyo a la energía nuclear”.

También ha criticado lo que considera una contradicción entre esta postura y las declaraciones del presidente andaluz, Juanma Moreno, quien defiende que "un 80 % de la energía en Andalucía venga de fuentes renovables". Por último, ha subrayado que el liderazgo de Feijóo está “cuestionado” y ha insistido en que “España necesita una oposición fuerte y útil”.

Pide disculpas por los retrasos del AVE

En relación con los recientes retrasos en los trenes de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía, Montero ha pedido “disculpas” a los usuarios afectados. Ha recordado que el último incidente, ocurrido el domingo, provocó demoras de más de dos horas. Según la vicepresidenta, estos problemas son consecuencia de “la falta de inversión en infraestructuras” durante los gobiernos del Partido Popular. “Estamos invirtiendo todo lo que no se hizo con el PP”, ha afirmado tajante.

María Jesús Montero (centro) en la ejecutiva del PSOE-A. / Manuel Murillo

Tras la visita, Montero se ha desplazado a la sede del PSOE-A, donde ha mantenido una reunión con la ejecutiva regional y los principales referentes provinciales del partido.