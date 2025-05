Historia de un declive: el edificio de UGT Córdoba de la calle Marbella

El antiguo edificio de UGT en la calle Marbella ha sido pasto de las llamas en cinco ocasiones solo en lo que va de año. Abandonado a su suerte desde mayo del 2010, cuando el sindicato empezó su traslado al hospital Militar, el inmueble espera que el Estado decida su suerte mientras se desmembra.

En septiembre del 2023, el Pleno de Córdoba pidió por unanimidad al Gobierno que lo adecentase para poder darle una nueva vida. Fuentes de la Subdelegación del Gobierno reconocen que no saben «en qué momento se encuentra el proceso» de reversión y que el Ministerio de Trabajo no se ha pronunciado todavía sobre el futuro de este inmueble que forma parte del patrimonio sindical acumulado. Dicho patrimonio es el conjunto de propiedades que la Administración General del Estado cedió a los sindicatos de forma gratuita para satisfacer sus necesidades de funcionamiento y organización.

El interior del antiguo edificio del sindicato disponía de piscina. / Framar / A.J. González

Antes de que llegara UGT al Sector Sur, Francisco Nieto, exlíder vecinal y presidente de la Asociación Vecinal La Unidad en los años 70, recuerda que el edificio de la calle Marbella formaba parte del grupo de Los Dolores, encomendado desde su construcción al Hogar del Sindicato Vertical. El barrio del Sector Sur, una extensa zona de huertas hasta la década de los 50, nació en julio de 1956, cuando el Pleno entonces presidido por el alcalde Cruz Conde acordó «adquirir los terrenos expropiados por la asociación benéfica La Sagrada Familia», un total de 300.000 metros cuadrados. El Ayuntamiento, la Obra Social de Huertos Familiares, la Delegación Provincial de Sindicatos, la Diputación Provincial, empresas privadas y entidades financieras se afanaron en la construcción de un barrio, que acogió la diáspora que se produjo de los pueblos a la ciudad en los años 60. Los cordobeses de la provincia encontraron un hogar que, aunque humilde, contaba con zonas verdes y de uso vecinal, y proyectos urbanísticos firmados por arquitectos como Rafael de la Hoz, Muñoz Monasterio, Rebollo o Romeo.

Fachada del edificio del sindicato UGT de la calle Marbella, en una imagen de archivo. / Framar / A.J. González

«De acuerdo con la legislación de la época, las urbanizaciones que pasaban de un determinado número de viviendas estaban obligadas a dotar de una serie de servicios a dicha urbanización: iglesia, colegio o centro social», explica Nieto. Así, aunque el edificio debía de haber sido destinado a fines sociales, terminó albergando la Obra Sindical 18 de Julio, un organismo de asistencia sanitaria de la España franquista. «Aquello era una especie de dispensario, que más tarde, al ser absorbido por la Seguridad Social, se quedó sin uso». En 1976, tras la desaparición de la obra sindical, Nieto recuerda cómo el Ministerio de la Vivienda se hizo cargo de nuevo del edificio pero, a su juicio, «desoyó» las peticiones de la vecindad. La Asociación de Vecinos La Unidad, que en aquel momento presidía, protagonizó «una lucha encarnizada, con asambleas de hasta 500 personas en la calle porque no había otros sitio para reunirse» para reclamar su uso, que finalmente fue para los sindicatos.

Mientras espera la decisión del Estado, el edificio se desmembra y deteriora cada día un poco más ante la mirada interrogante de su vecinos

Reparto del patrimonio sindical acumulado

En efecto, los secretarios provinciales de UGT, Emilio Fernández, y CCOO, Manolo de la Rubia, acordaron con el ministerio el reparto del patrimonio sindical acumulado en Córdoba. «Como CCOO era entonces mayoritario se quedó con la sede de Gran Capitán, y nosotros, con los edificios del Brillante y la calle Marbella», explica Rafael Toledano, exsecretario de UGT en Córdoba, que recuerda las reticencias que tuvieron inicialmente los ugetistas para mudarse al Sector Sur desde su sede de la calle de los Omeyas. «No eran proclives a irse, pero los primeros en hacerlo fuimos los de la Federación de Servicios Públicos (FSP) después de arreglar aquello», dice puntualizando que antes de ocuparlo tuvieron que arreglar la caldera e instalar aire acondicionado. «Allí viví muchas horas y digo viví porque trabajábamos mucho», asegura al tiempo que evoca el edificio en un barrio obrero en los 90 en plena ebullición. «Tenía dos plantas, de unos 700 metros cada una, un salón de actos que entonces era precioso y hasta una piscina que nos sirvió para dar cursos de natación y a la que venían los vecinos más jóvenes del barrio», relata el exsecretario.

UGT ocupó el edificio hasta mayo del 2010 cuando comenzó su mudanza al hospital Militar, que hoy es su sede y la de la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía. Ahí empezó un deterioro imparable que ha llevado al inmueble a ser blanco del vandalismo. Las quejas por su decrepitud llegaron al Pleno en mayo del 2016, que acordó una moción en la que se comprometían a poner en valor el edificio. La moción cayó en saco roto, entre otras cuestiones, por el asunto de la titularidad: el Ayuntamiento no podía actuar en un inmueble que no era suyo, sino de UGT. No fue hasta junio del 2023, cuando el sindicato pidió oficialmente la reversión de la titularidad al Estado sin enajenación. El Pleno solicitó en septiembre al Gobierno que asumiera la cesión y que llevara a cabo su adecentamiento como piden desde hace años los vecinos. Desde entonces, el edificio de la calle Marbella solo ha sumado más meses de deterioro y varios incendios, a la espera de una oportunidad que no llega.

Suscríbete para seguir leyendo