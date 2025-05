El Ejército recepcionará el cerramiento y la urbanización de la BLET a mediados de julio

El director de proyecto de la obra de la Base Logística del Ejército de Tierra de Córdoba, el coronel Hernando, ha realizado este lunes un repaso por la situación en la que se encuentra el centro logístico militar cordobés y aventuró a dar una fecha para la recepción de la BLET por parte del Ministerio de Defensa, al menos, en lo que a su capacidad operativa inicial se refiere, que sería a inicios del 2029.

Capacida operativa inicial

En la presentación del coronel Hernando, realizada en el estand del Ayuntamiento de Córdoba en la Feindef 2025 y que fue introducido por Blanca Torrent, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, se ha ofrecido un calendario estimado en el que entre finales de este 2025 y el segundo trimestre del 2026 se abrirá el proceso de licitación para la construcción de lo que se denomina parte civil de la BLET. Entre el segundo trimestre del año próximo y el cuarto trimestre del 2028 se acotará la ejecución de la obra, con una duración valorada en 30 meses. Tras la misma, entre finales del 2028 e inicios del 2029 se realizará la recepción por parte del MInisterio de Defensa de lo que se podría entender como «primera fase» de la BLET, la que ya tendrá una capacidad operativa inicial.

El coronel Hernando, durante su exposición sobre la BLET en el estand del Ayuntamiento de Córdoba en Feindef, este lunes. / IGNACIO LUQUE

La BLET, en su conjunto, se realiza en dos fases, ha explicado el coronel Hernando, que detalló que esa primera fase de construcción, la que debe estar recepcionada por Defensa a inicios del 2029, tiene un coste de unos 395 millones de euros y que es la que se divide en dos. A partir de enero del 2029, «la segunda fase dependerá de las necesidades del Ejército. Si la actividad de los centros se va trasladando a Córdoba, con la expectativa prevista será el propio Ejército de Tierra quien contemple el incremento de presupuesto» para ir ampliando el centro logístico e ir abarcando mayor capacidad, incluso, de la inicialmente prevista.

Pero, en todo caso, el coronel Hernando ha reconocido que ese escenario, hoy por hoy, no pasa de ser «una conjetura», ya que no se puede concretar ahora mismo. En cualquier caso, el director del proyecto de la obra de la BLET de Córdoba no dudó en manifestar que se trata de «un proyecto que interesa a todo el mundo y que ilusiona muchísimo al Ministerio de Defensa».

Isla energética

Otro de los aspectos en los que ha incidido el coronel Hernando ha sido en la eficiencia energética que tendrá la BLET de Córdoba, un concepto que ya desde sus inicios, cuando era una idea que se esbozaba en los talleres tecnológicos de hace un lustro, se la señalaba como «isla energética». La necesidad de energía de la BLET de Córdoba estará en torno a los 10 megavatios. Por poner en perspectiva: una localidad de unos 1.000 habitantes necesita de algo más de 8 megavatios para atender sus necesidades de energía. Además, la reserva pluvial de riego de la BLET de Córdoba alcanzará los 5.000 metros cúbicos divididos en dos depósitos, es decir, el equivalente a dos piscinas olímpicas.

El coronel Hernando ha dejado, incluso, algunas claves estéticas de la BLET cordobesa, así como otras energéticas. La imagen general del centro será industrial, mientras que la zona de mando y de servicio están diseñadas con el concepto de campus universitario. Los referidos 10 megavatios de energía llegarán a través de paneles fotovoltaicos, geotermia y centrales térmicas, tres, distribuidas por la BLET. Una en la zona logística, otra en la de mando y otra en la de alojamiento.

El jefe el Estado Mayor del Ejército de Tierra, general Enseñat, junto a Blanca Torrent, en el estand del Ayuntamiento de Córdoba en Feindef. / IGNACIO LUQUE

La distribución de las infraestructuras de la BLET se realizará en siete zonas, que compondrán unos 50 edificios que se construirán en el tiempo referido de 30 meses y que tendrán un coste de 395 millones de euros, mientras que en la fase final y completa llegará hasta los 535 millones de euros.

