La cifra de vivienda nueva disponible en Córdoba es la más baja desde 2017

En Córdoba apenas hay 650 pisos de nueva construcción disponibles, la cifra más baja desde, al menos, 2017. Son las cifras que maneja el consultor inmobiliario Juan Manuel Gómez, fundador del portal Obra Nueva, que califica la situación como «preocupante». Los datos, actualizados hasta este mismo mes de mayo, dicen que en la ciudad apenas hay 55 promociones activas que aglutinan unas 2.500 viviendas en comercialización. Pero de esas viviendas, ya están vendidas hasta el 75%, lo que deja apenas 650 pisos nuevos en el mercado. En el caso de la VPO, la disponibilidad real es nula, con todo ya vendido.

La situación es aún más crítica, apunta Gómez, si se atiende a los datos por fases: solo hay 338 viviendas en fase de comercialización, mientras que el grueso (1.536 unidades) está en fase de construcción. «Este desequilibrio anticipa una caída drástica de la actividad edificatoria en 12-18 meses, si no se produce un relevo inmediato con nuevas promociones», advierte el consultor inmobiliario.

La vivienda en Córdoba, en cifras de mayo de 2025. / Ramón Azañón

Tocando fondo

«Estamos tocando fondo en cuanto a disponibilidad de suelo urbano listo para edificar. La falta de nuevas promociones es consecuencia directa de un urbanismo lento y unos costes de construcción y urbanización muy elevados», explica el fundador de Obra Nueva, que señala que el dato «más preocupante» es que solo haya 338 viviendas en fase de comercialización en una ciudad como Córdoba. «El vacío entre la situación actual y la puesta en carga de promociones en el PP-O4 (Huerta Santa Isabel Oeste) puede ser muy grande para la actividad constructora», avisa.

Sobre Huerta de Santa Isabel Oeste cabe recordar que se encuentra ahora mismo en la fase de urbanización de los terrenos, trabajos que no finalizarán, como mínimo, hasta principios de 2026. Luego habrá que empezar a construir.

El sector vaticina una caída «drástica» de la actividad edificatoria

Con estas cifras, lo que se extrae no es que exista una falta de demanda, algo que realmente se mantiene, sino que no hay producto que ofrecer. A ello, añade Gómez, hay que sumar los costes de producción, que siguen al alza. «Los propietarios de suelo no tienen más remedio que revisar sus previsiones a la baja para compensar estas subidas, pues el precio de la vivienda en nuestra ciudad no da para absorber todos estos incrementos», agrega.

Las zonas

Según los cálculos aproximados de Obra Nueva, de los pisos disponibles, la mayoría se localizan en el distrito este (240), al que siguen el distrito oeste (180) y el centro (150). En el sur no hay vivienda de nueva construcción desde hace años, mientras que en el distrito noreste la disponibilidad es de 60 viviendas y en el norte de 30.

