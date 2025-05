Parcelaciones en Córdoba: La ley y la guía que iluminaron un sendero de sombras

Primero vinieron la Lista y su reglamento, luego llegó la guía para traducir a lo coloquial ese lenguaje normativo que, en muchas ocasiones, enturbia más que aclara. En Córdoba, se calcula que en torno a unas 40.000 persona viven, de forma permanente o esporádica, en parcelas. El fenómeno parcelista cordobés tiene su origen en los años 60 y 70 del siglo pasado. La gente venía de pequeños pueblos a la capital, existía una estrecha vinculación entre el elemento humano y la naturaleza y la población buscaba como vía de esparcimiento los atrayentes terrenos de la vega del Guadalquivir y de Sierra Morena cercanos al núcleo urbano. Es, de forma literal, lo que cuenta la Guía práctica de parcelaciones de Urbanismo sobre esta realidad.

El problema de la ilegalidad/irregularidad/alegalidad de estas viviendas, la dificultad en cuanto a infraestructuras para atenderlas (están muy diseminadas) y las afecciones, porque las hay, que provocan en el medio ambiente, han hecho que durante todos estos años desde la administración se hayan intentado buscar soluciones. En la práctica, apenas existieron hasta que llegó la Lista.

Tipología de suelo

La clave tiene que ver con la tipología de suelo en la que se asientan esos núcleos y, a partir de ahí, saber qué camino coger para, principalmente, conseguir los servicios básicos. También se aspira, en algunos casos, a la legalidad completa. Las parcelaciones pueden estar en suelo urbanizable ordenado (tienen aprobado el plan parcial), suelo urbanizable no ordenado (no tienen plan parcial) o suelo no urbanizable o rústico.

Según la Lista, las que están en suelo urbanizable pueden seguir el proceso ortodoxo para ser suelo urbano consolidado y conseguir la plena regularización o ejecutar un proyecto de obras (esto quedaría limitado únicamente a tener servicios básicos). Las de suelo urbanizable no ordenado también pueden seguir ese camino calificado como ortodoxo o pueden elaborar un Plan Especial de Adecuación Ambiental y Territorial de Edificaciones Irregulares. Las de suelo rústico solo tienen la posibilidad de elaborar el citado plan (podrán tener servicios básicos, pero nunca se considerarán que están en suelo ordenado).

Parcelación de El Alamillo. / A. J. GONZÁLEZ

Eso sí, para recorrer un camino u otro y para alcanzar los objetivos propuestos lo primero que tiene que existir es un interés por parte de los vecinos de esas parcelas. Ese interés también conlleva un desembolso económico importante. El ejemplo más claro es el de Cuevas de Altázar, la única parcelación de la ciudad que ha conseguido inscribir sus viviendas en el Registro de la Propiedad o, lo que es lo mismo, que ha alcanzado la legalidad plena. Llegar a este punto ha supuesto para los vecinos de Cuevas unos tres millones de euros entre papeleo (medio millón), el pago al Ayuntamiento de lo que se conoce como aprovechamiento urbanístico (el 10% del terreno que le corresponde) y las obras de urbanización del terreno (lo más caro, más de dos millones para 381.000 metros cuadrados).

El caso de Cuevas de Altázar La parcelación de Cuevas de Altázar, situada en la carretera de Palma, es la única legal de todas las que hay en Córdoba. Tienen los terrenos inscritos en el Registro de la Propiedad, y en agosto del año pasado se iniciaron las obras de urbanización con la previsión de tenerlas listas en dos años. Juan Manuel León, presidente de la junta de compensación de la zona y que hace las veces de portavoz vecinal, explica que esas obras están ahora mismo paradas por un problema con el propietario de un local comercial que hay en una de las calles, que debe autorizar unas obras en su propiedad que permitirían la conexión del alcantarillado con la red general y que facilitarían el asfaltado de hasta siete calles. León detalla que este problema viene desde 2018, siete años en los que han pedido a Urbanismo que actúe para que sea la administración la que exija a este propietario que facilite las cosas. Tras tantos años de trabajo, hay cosas que se vuelven cuesta arriba. Entre otros asuntos, León dice que llevan esperando mas de ocho meses para que se les facilite el enganche del agua a las pocas familias que quedan por tenerlo.

Suscríbete para seguir leyendo