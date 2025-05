'Habemus' ganas de debatir

Sí, parece increíble pero la Corporación municipal quiso echarle el jueves un pulso al mismísimo cónclave cardenalicio y llegó a ganarle al Vaticano en duración y complejidad. El infortunio quiso que nadie declarase el extra omnes en el pasillo de Alcaldía, por lo que hubo que asistir al pleno hasta que un apagoncito (el podium del apagón lo sigue manteniendo Pedro Sánchez, no lo dude) dejó sin wifi la sala, no sabemos si para evitar filtraciones de las deliberaciones entre las corrientes ideológicas que dividen a los purpurados locales, o si para fastidiar más aún a la pobre delegada de Modernización Digital, Lourdes Morales, a la que PSOE, Hacemos y Vox quisieron darle el día con los problemas generados por el cambio de la plataforma electrónica municipal.

La fumata blanca de la stufetta anunció a las 18.08 horas la buenanueva en una plaza de San Pedro abarrotada de fieles. El Pleno se alargó una hora y media más mientras languidecían los espectadores en la retransmisión televisiva. Así son las cosas. Antes se ponen de acuerdo 133 cardenales electores para designar al sucesor de San Pedro, que 29 concejales de Córdoba sobre un asunto tan apremiante (entiéndase la ironía) como la reducción del IVA de los antibióticos para animales (moción que incluyó, aunque usted no lo crea, debate y contrarréplicas).

El apertio conclavis se produjo una hora más tarde de lo habitual, a las 11, en Capitulares (que no, no es precisamente la Capilla Sixtina), porque los concejales habían ido a despedirse de Vicente Palomares, que deja la UGT de Córdoba para migrar a destinos sindicales de más altos vuelos en manos de Encarna Laguna (la segunda mujer después de Isabel Araque en ocupar este puesto).

Desde primera hora, los ediles demostraron sus ganas de debatir y echar la jornada en las cómodas bancadas (eso es también ironía) del salón de plenos apurando el epílogo del actual reglamento municipal. No podrán decir que no se ganan el sueldo. Conscientes del momento histórico, los ediles recurrieron a algunas fórmulas con guiños vaticanistas. «No hay que ser más papista que el Papa», recomendó Juan Hidalgo de Hacemos, la formación donde más practican la sinodalidad, a sus oponentes políticos. «¿Quién soy yo para juzgar?», añadió parafraseando al Papa Francisco I la delegada de Igualdad, Marián Aguilar, en la moción sobre la LGTBIfobia que desnudó a una Paula Badanelli, más preocupada que nunca por sus afiliados: «¿Qué hacemos con todos los homosexuales y transexuales que militan activamente en Vox?», preguntó desafiante a la izquierda. «Escuchar para creer; somos todos personas salvo que vengan en una patera», le replicó la socialista Alicia Moya a los de Vox que pidieron sin éxito eliminar unas clases de cultura y lengua árabe que se imparten en Andalucía desde los años 80. «Voy a cortarle el vídeo (de los gais) para mandárselo al señor Abascal», amenazó a Badanelli José Carlos Ruiz, de Hacemos, el concejal que desnudó su alma para defender la moción que pidió sin lograrlo «espacios libres de LGTBIfobia» en la Feria. «Yo fui uno de esos niños que insultaron en el colegio, me gritaron maricón como si fuera una condena, y por eso estoy hoy aquí para que ningún otro niño vuelva a pasar por eso», afirmó.

En el Pleno también se habló de la Participación de Ingresos del Estado (PIE), del barrio de Edisol y de El Cabril, cuestión en la que se formaron dos matrimonios sorprendentes: por un lado, PP y Hacemos, que rechazaron la ampliación de la central nuclear (por error los populares votaron incluso a favor del cierre de las instalaciones de Enresa en Hornachuelos... ya se sabe que el espíritu santo inspira pero no vota); y por otro, PSOE y Vox, que defendieron la ampliación a capa y espada y el almacenaje de los residuos de la desmantelada central de Garoña en Córdoba.

La curia, con Bellido a la cabeza, había preparado una sorpresa para el final del pleno al contestar por escrito en 24 horas a las 797 preguntas realizadas por la oposición desde el inicio del mandato. Muchas de ellas, claro está, tenían ya buqué. La oposición no quiso dejar el contador a cero y les volvió a poner tareas para el próximo pleno formulando nuevas cuestiones al gobierno municipal. El cardenal protodiácono, Salvador Fuentes, anunció el habemus Papam solo cuando el portavoz socialista lo permitió. «Vámonos pa' las casas», apremió a sus camaradas con el rostro relajado de quien se marcha con los deberes hechos y el sumo pontífice elegido: León XIV que por tener tiene hasta abuelos de Córdoba.

Suscríbete para seguir leyendo