Cordobeses del Año: Pedro López Cillero

Pedro Antonio López Cillero es cirujano del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, donde lleva ejerciendo casi 50 años. También es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba (UCO), en la que enseña la profesión a los futuros doctores desde hace más de dos décadas. A ello hay que añadir su colaboración con la obra social Hermano Bonifacio del hospital San Juan de Dios. Y es que, recuerda él mismo, «un médico no solamente tiene que conocer, sino también investigar y por supuesto realizar una labor humana».

Gran parte de su trayectoria se ha centrado en los trasplantes, sobre todo, de hígado e infantil. Su labor en la materia le ha permitido ir a bordo del Reina Sofía, hospital referente en este asunto, tanto a nivel nacional como internacional. En su currículum, el doctor López Cillero tiene apuntado el haber participado en hasta 2.000 trasplantes en adultos y unos 300 en niños. Y no lo ha hecho solo, por lo que insiste en reconocer «a todos los miembros de este equipo de trasplantes y a todo el hospital, porque esto no es un logro de una persona, sino de todo un equipo».

«Gracias a los miembros del jurado por otorgarme este galardón»

El especialista recuerda que ha tenido la oportunidad «de aprender y de formarme con los mejores profesores y los mejores profesionales. Todo ello me ha permitido llevar a cabo una labor diaria dedicándome en cuerpo y alma a la atención de mis pacientes», algo que inculca día tras día a los alumnos que asisten a sus clases. El afán por mejorar y por ofrecer los mejores resultados a quienes están en sus manos también han llevado a López Cillero a visitar distintos países de todo el mundo para aprender técnicas que luego ha terminado aplicando en sus intervenciones.

Es por todo ello que Diario CÓRDOBA ha decidido concederle el galardón de Cordobés del Año, un reconocimiento, afirma López Cillero, que agradece a su familia, «especialmente a mi mujer y a mi hija, por todo el apoyo incondicional que me han prestado durante todos estos años porque me han permitido dedicarme en cuerpo y alma a esta especialidad y a esta vida como es la del cirujano, que es tan exigente». López Cillero también señala a CÓRDOBA y al jurado «por haber tenido a bien el otorgarme el galardón, el máximo agradecimiento a la sociedad cordobesa y a todos mis familiares y amigos que me han permitid ser merecedor de este gran reconocimiento».