Cordobeses del Año: María Pulido

El nombre de Córdoba renosonó este año en la alfombra roja de los premios Goya por partida doble, de ahí que el premio Cordobés del Año 2024 tenga que ser necesariamente compartido, en este caso, por un hombre y una mujer. María Pulido (Pozoblanco, 1990) es licenciada en Bellas Artes y directora de arte de cine de animación. Aterrizó en este medio desde la acuarela y la pintura, trasladando sus pinceladas a la imagen cinematográfica desde el convencimiento de que es «el medio total para contar historias». Así empezó a trabajar con directores como Laura Hofman en Días azules o series infantiles como Tadeo Jones hasta llegar a Mariposas Negras, el filme ganador del Goya a Mejor Película de Animación este año.

«Abrir una visión no capitalina me hace sentir muy orgullosa de este premio»

Tras el premio, María Pulido ha salido reforzada y embarcado en su primer cortometraje, que lleva el título de Tsunami. Con este nuevo trabajo demuestra su enorme versatilidad, ya que no solo se atreve con la animación sino con el cine convencional y con el guion. Su nombre, como el de su paisana pozoalbense María José Llergo, ganadora de un Goya a la mejor canción, está ligado a una tierra de talento cuyas figuras destacadas son además abanderadas de sus raíces. Para ella, recibir el premio Cordobesa del Año es «un sueño» que destaca su vínculo con sus orígenes, dispersos entre Pozoblanco, Zuheros, Priego y el barrio de San Lorenzo, asegura.

«No solo me he criado en Pozoblanco sino que hoy soy lo que soy gracias a todos estos pueblos que han dado forma a mi identidad», afirma sincera, «abrir una visión no capitalina me hace sentir muy orgullosa de este premio y de mi provincia». Tanto María como Javier se convierten con este premio a Cordobesa del Año en referentes para las nuevas generaciones de cineastas que proceden de un barrio humilde o de un pueblecito con más o menos habitantes, a los que lanzan el mensaje de que no desistan en su intento de luchar por lo que quieren porque «se puede hacer», se pueden cumplir los sueños por muy complicados que parezcan.