Cordobeses del Año: Javier Frutos

Se podría decir que 2024 ha sido el año de Javier Frutos, un año con mayúsculas en el que este cordobés, que se formó en el IES Ángel de Saavedra en los años 90, ha saboreado las mieles de una larga trayectoria como montador de cine. Aunque su profesión no es de las más conocidas por el gran público y él mismo se ha quejado alguna vez de que suele pasar como un oficio invisible, su extraordinario trabajo en la película Segundo premio, dirigida por Isaki Lacuesta, hizo que su nombre resonara bien fuerte en la gala de los Goya, donde se llevó uno de los tres cabezones otorgados al filme, de los once para los que estaba nominada. Cuando lo tuvo en sus manos, no dudó en nombrar a su tierra. «Gracias a mi gente de Córdoba, ¡tengo un Goya!», celebró.

«Este premio demuestra que, con trabajo e ilusión, todo sueño es posible»

Antes de eso, la película, que relata la historia de la banda Los Planetas en los 90, había sido la elegida para representar a España en los Oscar y aunque finalmente no fue seleccionada, también lo situó en el centro del foco mediático y le puso cara en Córdoba, donde ya había tenido ocasión de reivindicar su trabajo y ofrecer un taller a jóvenes cineastas con ocasión de la Semana del Cine. No se puede quejar. Lleva una racha de trabajo ascendente. En 2023 firmó la serie Hasta el cielo de Daniel Calparsoro y Campeonx de Javier Fesser y en 2024, El Otro de Eduard Fernández, Cuarentena de Celia de Molina y Saturn Return de Isaki Lacuesta.

Como colofón, su nombre se incluirá en la selecta lista de Cordobeses del Año 2024, un galardón concedido ex aequo junto a la también cineasta cordobesa María Pulido, implicada como él en un Goya con apellido cordobés. «Viniendo de una familia y un barrio muy humilde como es Fátima, entrar en esta lista es algo que jamás había imaginado», asegura. Este reconocimiento, que lo convierte en profeta en su tierra y que recibirá rodeado de sus familiares y amigos de toda la vida, supone para él «un honor y la muestra de que, con trabajo e ilusión, cualquier sueño es posible». Pues a seguir soñando.