«La IA no se puede implantar a costa de las condiciones de los trabajadores»

-¿Es usted consciente de que su mandato va a estar vinculado al del papa León XIV?

-Vaya, ha sido casualidad lo de la fumata blanca del Papa. Y, bueno, ¿por qué no? A mí me ha hecho ilusión, porque yo recordaré siempre las dos cosas unidas. Yo salí elegida por la mañana y el Papa, por la tarde, así que no se me olvidará nunca.

-Procede de unos sectores que están en pleno momento de discordia. Me refiero al ámbito sociosanitario, la sanidad por un lado y el de las residencias por otro.

-Sí, claro. Yo estoy vinculada por mi profesión. Soy enfermera y mi trabajo es como enfermera gerocultora. Así que en mi trabajo, en una residencia de mayores, he visto tanto la sanidad como la ayuda a la dependencia. Y he visto los déficits que tienen en ambos casos. Desde luego, sanitariamente no es hoy la misma situación que teníamos hace 10 años porque cada vez tenemos contratos más precarios. Lo que más me preocupa, no solamente por los trabajadores sanitarios, sino por la repercusión que tiene este ámbito dentro de la sociedad, con listas de espera que no hemos vivido nunca, es que para atendernos necesitamos cada uno de nosotros al menos 10 días para tener una cita médica. Y, luego, en el mundo sociosanitario, claro, es que realmente se mueren las personas sin haber recibido ese recurso de la dependencia. Ya no estamos hablando de plazos de un mes ni de dos meses. Estamos hablando de que se saltan la legalidad teniendo plazos de un año y de dos. Muchas veces lo que tiene que hacer el afectado es contratar un cuidador privado.

-A eso hay que unir la parte laboral, que el sector de los cuidados es uno de los más feminizados y de los más precarizados en cuanto a calidad de trabajo.

-Sí, de hecho, cuando nosotros en UGT pensamos en trabajadores pobres, lógicamente se nos vienen a la cabeza, sobre todo, las mujeres. Como tú bien has dicho, mujeres que trabajan dentro de la ayuda a la dependencia. No solamente es un trabajo muy ingrato y que requiere un esfuerzo muy grande, aparte de la carga mental que tiene el tratar todo el día con la enfermedad, con la decadencia de este tipo de personas que necesitan altos grados de cuidado, sino, además, con unas condiciones laborales muy, muy precarias. Estamos hablando, desde luego, de los primeros trabajadores pobres y, además, trabajadoras, son trabajadoras pobres. Tienen unas condiciones pésimas. Ahí hay mucho trabajo por hacer para mejorarlas.

-Uno de los temas que ha nombrado las dos veces que la hemos escuchado hablar durante el proceso de la elección es la inteligencia artificial y la preocupación que tiene especialmente por ese tema. ¿Por qué?

-¿Por qué? Porque parece que eso no va con nosotros, es decir, que no va con los trabajadores. Que ahora mismo todo el mundo puede pensar que la inteligencia artificial nos resuelve cualquier problema dentro de nuestro móvil, que le damos a la aplicación y eso es la inteligencia artificial, pero realmente va mucho más allá. Va a avanzar y a hacer que la industria avance y mejore, pero esta progresión de la industria no debe ser a costa de las condiciones que tienen los trabajadores y de las funciones que realmente están haciendo. Entonces, sí a la inteligencia artificial dentro del mundo de la industria, pero con una vigilancia exhaustiva dentro de los sindicatos. Es decir, el empresario no puede hacer de la inteligencia artificial un motivo para el despido, para la degradación de las condiciones laborales, para la degradación de las categorías. En eso tenemos que estar, porque por ley así nos lo atribuye el acuerdo nacional de la negociación y el Estatuto de los Trabajadores. Por ley, los sindicatos tenemos que ser los primeros en conocer estas mejoras que el empresario quiere meter dentro de la empresa.

-Ese desarrollo tecnológico, van a ir muy en paralelo al desarrollo industrial que se pretende en Córdoba, con la Base Logística del Ejército de Tierra como estandarte de ese progreso. Ahí, seguramente, la inteligencia artificial va a jugar un papel importante. ¿Cómo ve ese desarrollo de Córdoba vinculado a esos aspectos?

-Lo veo absolutamente necesario. Es decir, debemos tener una industria en Córdoba con altas tecnologías, principalmente porque la BLET va a necesitar de esta industrialización con alta tecnología y si no la tenemos en Córdoba, van a tener que ir a otras provincias donde sí la tengan implantada, con lo cual no creo que vayamos tarde, todavía tenemos tiempo para hacerlo. Haciendo las cosas bien son compatibles unas condiciones laborales buenas para los trabajadores con la inteligencia artificial. De eso es de lo que nos tenemos que encargar UGT, de que sea compatible y es posible.

-¿Cuál es el primer tema al que usted cree que le debe prestar más atención una vez tomado el cargo?

-Tenemos muchísimos retos, pero si me dijera el primero, tengo que decir que es el acercamiento de la ciudadanía cordobesa a lo que es el sindicato UGT. El sindicato debe ser visto por la ciudadanía cordobesa como un elemento que mejore sus condiciones de vida, un elemento que no solamente habla de mejorar la vida de los trabajadores, porque, de hecho, mejorando la vida de los trabajadores mejoramos la vida de toda la sociedad cordobesa, porque todos somos trabajadores, todos dependemos de un sueldo, casi todos, salvo unos pocos privilegiados. Somos clase trabajadora y tenemos que depender de un trabajo que te da mejores o menores ingresos, pero todos somos clase trabajadora. Lo que queremos es que el sindicato sea percibido por los jóvenes, sobre todo, y por el resto de sociedad cordobesa, incluida la población inmigrante, como una asociación amiga, una asociación que está en Córdoba para mejorar la vida de los cordobeses.

-Donde más trabajo tendrán quizás será en la juventud, que parece que está cada vez más distante de lo que significa un movimiento sindical, incluso el asociativo.

-Sí, hay mucho descreimiento dentro de los jóvenes, pero a la misma vez también tengo que decir que tengo esperanza en ellos porque también hay mucha cohesión entre ellos, muchas ganas de mejorar lo que hay. Tenemos que ser capaces de darles los argumentos a los jóvenes y en ello estaremos como primer reto, que vean que estar afiliado a un sindicato como la UGT les hace tener mejores condiciones, no solamente laborales sino mejores condiciones de vida para que no tengan que irse cuando acaban una carrera o unos estudios muchos, que muchos de ellos tienen que dejar su ciudad y, además, lo tienen ya asumido. Es una cosa que los jóvenes ya dicen: «Bueno, voy a ver dónde me voy». Desde la UGT queremos que tengan esa oportunidad de quedarse en Córdoba, que tengan esa industria, esos trabajos y puedan desarrollarse con lo que han estudiado. Queremos acercarnos. Queremos estar muy presentes en todo lo que la sociedad cordobesa nos pida, que nos vean como una mano amiga.

