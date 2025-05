La floristería cordobesa Pinsapo viajará a Roma para participar en el Jubileo de las Cofradías

Con medio mundo mirando al Vaticano por la elección del nuevo Papa de la Iglesia católica, en la plaza de San Felipe, en Córdoba capital, preparan un viaje muy especial a Roma. La floristería Pinsapo, con Luis Nevado al frente, ultima los preparativos para viajar a Roma y participar en el Jubileo de las Cofradías. Allí, dos hermandades andaluzas, el Cachorro de Sevilla y la Esperanza de Málaga, a las que se sumará el Nazareno de León, participarán en la procesión que celebra el año jubilar y será la floristería cordobesa la que ponga color a una de ellas.

Como cuenta Nevado a CÓRDOBA, Pinsapo lleva diez años exornando el gran trono de la Esperanza de Málaga para sus luminosas salidas cada Jueves Santo en la Semana Santa malagueña. No podía faltar, por lo tanto, en una ocasión tan especial, el desfile de la talla por las calles de Roma con unos preparativos que tendrán lugar en una carpa instalada, nada más y nada menos, que muy cerca del imponente Coliseo.

Luis Nevado, gerente de Pinsapo, con las flores que llevará a Roma. / Chencho Martínez

Azucenas para la Esperanza

Las azucenas, misma flor que la Esperanza luce cada Jueves Santo, serán las protagonistas del trabajo que Pinsapo exponga en el trono de la Virgen. Ya han llegado a Córdoba, a pesar de que la procesión no será hasta el próximo 17 de mayo. Como detalla Nevado, la azucena llega "muy cerrada", siendo, prácticamente, "un botón verde". Las flores, explica, no se pueden trabajar hasta que no estén abiertas, y eso ocurrirá ya en Roma, cuando hayan concluido el periplo que les lleve desde Córdoba hasta la capital italiana.

Un viaje en furgoneta refrigerada

El viaje lo harán en una furgoneta refrigerada. Allí llevarán las azucenas que hacen falta para el trono, pero también habrá jazmines (las flores favoritas del Papa Francisco), biznagas y peonías. "Salimos el próximo martes hacia Roma, haremos dos escalas, una en Girona y otra ya en la frontera de Francia con Italia", relata. El jueves llegarán a su destino y el viernes empezarán a engalanar el trono con las flores. Nevado reconoce que mucha gente le pregunta que por qué no han comprado la flor directamente en Roma, pero señala que, además de la gran cantidad que necesitan (1.500 azucenas), tampoco saben cómo están los precios.

Sobre lo que supone para Pinsapo hacer este viaje y participar en un acto de este calibre, Nevado reconoce que es "un reto bastante importante" y que tendrá "mucha difusión porque además coincide con un momento como la elección del nuevo Papa". Es, además, el trabajo más lejano que realiza Pinsapo, que ya viajó a París para participar en un desfile de Juana Martín. Pero ahí, recuerda el florista, "el material iba en los propios camiones de la diseñadora y nosotros cogimos un vuelo, era más cómodo y más fácil".

