Pilar Aparicio Martínez es una enfermera cordobesa de 29 años, que realizó sus estudios en la Universidad de Córdoba, que forma parte del grupo de investigación clínica-epidemiológica en atención primaria del Imibic y que es a su vez profesora del Departamento de Enfermería, Farmacología y Fisioterapia de la Facultad de Medicina y Enfermería de la UCO.

Su perfil corresponde al de una profesional capacitada para desempeñar labores asistenciales, pero que también se preocupa por poseer una mayor formación en su ámbito y que considera que es muy importante que los enfermeros y enfermeras realicen su labor con mayor empatía y humanización. Pilar Aparicio quedó finalista en los cuartos premios de Investigación del Consejo General de Enfermería (CGE)

La enfermera Pilar Aparicio, profesora de la Facultad de Medicina y Enfermería de la UCO. / A.J. GONZÁLEZ

¿Siempre quiso ser enfermera?

La verdad es que no, ya que mi idea inicial era estudiar Medicina, pero luego cuando empecé Enfermería me di cuenta de que no sabía muy bien en realidad en qué consistía esta labor, de forma que cada vez me fue gustando más y, actualmente, estoy enamorada locamente de la profesión de enfermera. Es la profesional que está realmente al borde de la cama del paciente.

¿En qué ámbitos está centrada como profesora e investigadora?

Tengo especial inquietud en que los profesionales de la enfermería y de otros ámbitos de la sanidad, además de poseer los máximos conocimientos en esta materia y en las nuevas tecnologías, como herramientas que puedan apoyar y mejorar su labor diaria, también profundicen en la población más vulnerable y en la inclusión cuando realicen su labor. Existen todavía casos en los que las enfermeras y los enfermeros no estamos del todo preparados para atender a poblaciones con una problemática específica. Por eso, me gusta educar a los profesionales sanitarios y a los estudiantes. En mi caso particular, tengo diagnosticada dislexia, y gracias a mi familia y amigos, fundamentalmente, no he tenido problemas para realizar mis estudios, aunque en muchas ocasiones me he tenido que enfrentar a un sistema que no me entendía. En estos momentos, estoy trabajando mucho con el Área de Inclusión de la UCO, que dirige la vicerrectora Sara Pinzi, junto con otros investigadores, en una plataforma de realidad virtual y aumentada, con el objetivo de que pueda ser utilizada por profesorado y estudiantado universitario para el aprendizaje de lengua de signos y para fomentar la inclusión de alumnos con distintos grados de sordera.

¿Quiere hacer alguna reivindicación por el Día Mundial de la Enfermería?

Tenemos que hacernos sonar más, porque cada vez hay más enfermeras y enfermeros con doctorados, que investigan, con una mayor formación, pero es muy desconocida nuestra valía

